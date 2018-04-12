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Вице-президент IBU: у нас нет никаких подробностей происходящего
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Вице-президент IBU: у нас нет никаких подробностей происходящего 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Советский спорт
Вице-президент по связям с общественностью Международного союза биатлонистов (IBU) Ивор Лехотан прокомментировал ситуацию с расследованием против руководства федерации.
«Пока у нас нет никаких подробностей происходящего. Ждем информации от органов, занимающихся расследованием.
У меня нет информации о том, связывался ли IBU с СБР, не могу сказать. Что касается того, кто заменит Андреса Бессеберга на посту президента, то на время расследования его обязанности будет исполнять Клаус Ляйстнер", — сказал Лехотан в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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