Вице-президент IBU: у нас нет никаких подробностей происходящего 

Вице-президент по связям с общественностью Международного союза биатлонистов (IBU) Ивор Лехотан прокомментировал ситуацию с расследованием против руководства федерации.
«Пока у нас нет никаких подробностей происходящего. Ждем информации от органов, занимающихся расследованием.
У меня нет информации о том, связывался ли IBU с СБР, не могу сказать. Что касается того, кто заменит Андреса Бессеберга на посту президента, то на время расследования его обязанности будет исполнять Клаус Ляйстнер", — сказал Лехотан в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.