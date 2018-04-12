Вице-президент IBU: у нас нет никаких подробностей происходящего

Вице-президент по связям с общественностью Международного союза биатлонистов (IBU) Ивор Лехотан прокомментировал ситуацию с расследованием против руководства федерации.

«Пока у нас нет никаких подробностей происходящего. Ждем информации от органов, занимающихся расследованием.