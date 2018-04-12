Как работали европейские главные тренеры в Национальной хоккейной лиге

Чех и финн не продержались, хотя в них верили.

Новость, опубликованная известным канадским обозревателем Эллиоттом Фридманом о том, что Олег Знарок может продолжить карьеру за океаном, взбудоражила болельщиков и в Северной Америке, и в России. Американцы тут же начали предполагать, что Знарок может возглавить «Рейнджерс», который якобы уже договорился с Ильёй Ковальчуком , и где после увольнения Алена Виньо пост наставника пока остаётся свободным; россияне ждут официальной информации и комментариев.

Так или иначе, но Знарок может стать третьим европейским главным тренером в истории Национальной хоккейной лиги. Вряд ли специалист, выигрывавший Кубок Гагарина, чемпионат мира и Олимпиаду, согласится на роль ассистента, поэтому логичным было бы вспомнить наставников-европейцев в НХЛ, которых в истории этой лиги было очень немного.

Алпо Сухонен, «Чикаго Блэкхоукс»

Финский специалист был первым полноценным наставником-европейцем в НХЛ. С 1970-х годов он работал в федерации хоккея Финляндии, в 1982-м возглавил мужскую национальную сборную. Четыре чемпионата мира и Олимпиада-1984 не принесли в копилку Сухонена медалей: свои две награды на международном уровне он заработал чуть раньше, трудясь в молодёжной команде.

Всё изменилось в середине 1990-х, когда Алпо перебрался за океан. В 1997-м году он стал временным главным тренером «Чикаго Вулфс», который тогда выступал в ныне несуществующей Интернациональной хоккейной лиге. В мае 2000-го года он неожиданно был назначен главным тренером «Чикаго Блэкхоукс», заменив Дирка Грэма и Лорна Моллекена, которые по очереди трудились на мостике «ястребов» в предыдущем сезоне. Сухонену дали проработать весь следующий чемпионат, но тот «Чикаго» был далёк от того, чтобы претендовать даже на попадание в плей-офф. Из 82 матчах «регулярки» «чёрные ястребы» выиграли лишь 29 и не попали в розыгрыш Кубка Стэнли. Сухонен ушёл в отставку сам, мотивируя это проблемами с сердцем, но его методы работы подвергались частой критике из-за отсутствие в команде должной дисциплины. После этого Алпо работал в финском «Эссете», швейцарском «Клотене», а последние годы трудился в сборной Австрии.

Глинка стал национальным чешским героем, когда его команда в блистательном стиле стала олимпийским чемпионом Нагано, а год спустя выиграла золото чемпионата мира. «Он был не просто тренером. Для Чехии он был такой же фигурой, как Херб Брукс для Америки», — говорил о нём известный голкипер Томаш Вокоун

В сезоне 1999/2000 Глинка был помощником в «Питтсбурге», ассистируя всё тому ж Бруксу, а на следующий сезон сам стал главным. Его приход на должность наставника совпал с возвращением в хоккей Марио Лемье , а поскольку в «Пингвинз» тогда была настоящая чешская колония (Ягр, Страка, Ланг, Грдина, Шлегр, Крафт, Розсивал, Мелихар), то приглашение тренера-чеха выглядело логичным. Поначалу всё складывалось неплохо, и «Питтсбург», игравший в скучный оборонительный хоккей, не блеснул в регулярном чемпионате, но дошёл до финала Восточной конференции в плей-офф. На следующий год всё изменилось: Ягр был обменян в «Вашингтон», а Глинка был уволен после четырёх поражений в четырёх матчах нового чемпионата. Отношения чеха и с прессой, и с болельщиками, и со звёздными игроками команды оказались безнадёжно испорченными.

«В Европе, главный тренер не всегда у бортика. В Европе нет ничего необычного, если тренер сидит на трибунах и позволяет помощникам управлять ходом тренировки. Для Европы, нет ничего необычного в том, что главный тренер разрабатывает стратегию и тактику команды, а затем поручает внедрять их своим помощникам. За исключением «Детройта», где Скотти Боумэн придерживается сходных методов, так не делают в НХЛ. Глинка воспринимался игроками как сторонящийся их, но даже с этим он мог бы добиться успеха, если бы смог объяснить игрокам свою философию. Он не сделал этого.

Действительно, будущее Глинки было под вопросом с момента, когда он вернулся в Соединенные Штаты после летнего отдыха дома без явного прогресса в овладении английским языком. Игрок-владелец «Пингвинз» Марио Лемье хотел, чтобы Глинка нанял преподавателей чтобы кардинально модернизировать свой английский язык. Глинка смог заставить себя лишь прослушать несколько кассет, которые возможно улучшили его восприятие английской речи, но совсем немного сделал для того, чтобы улучшить свою речь.

Тот факт, что «пингвины» не сменили Глинку прошлой весной, удивил многих. «Питтсбург» выиграл два раунда плей-офф, победив «Вашингтон» и «Баффало», а после последовал коллапс в финале конференции против «Нью-Джерси». Генеральный директор Крэйг Патрик решил именно сейчас уволить Глинку, в значительной степени по двум причинам: первая, еще два года по его контракту ему полагалось приблизительно $600 тыс. за сезон и в команде, которая считала каждый цент, не были уверены в том, что они хотят оплачивать фактически услуги двух тренеров еще два сезона», — писал о чехе ветеран североамериканской спортивной журналистики Эрик Духачек в октябре 2001 года на страницах The Globe and Mail.

В сезоне 2001/02 он работал генеральным менеджером сборной Чехии, затем один сезон провёл в омском «Авангарде». 16 августа 2004 года в возрасте 54 лет Иван Глинка погиб в автокатастрофе, столкнувшись с грузовиком на большой скорости.

Исключения, подтверждающие правила

Помимо Сухонена и Глинки в НХЛ известны ещё два специалиста, которых при некоторой натяжке можно назвать европейцами. Первый из них — это Джонни Гётслиг, который четыре сезона проработал с тем же «Чикаго», и о котором несправедливо мало известно. Гёттслиг, родившийся в 1905 году в маленькой католической деревне Клостердорф (сейчас это территория Украины), был вторым хоккеистом в НХЛ родом из Российской империи. В тот же год его родители уехать жить в Канаду, что и предопределило род занятий будущего обладателя Кубка Стэнли, поэтому и по паспорту, и по общей культуре Джонни был полноценным канадцем. Став профессиональным хоккеистом, Гётслиг пробился в «Чикаго», где стал ведущим игроком и капитаном команды. В 1934 и 1938 годах он выиграл вместе с «Блэкхоукс» Кубок Стэнли, а в 1961 году взял трофей и в роли функционера клуба.