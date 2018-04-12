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Андрес Иньеста покидает «Барселону» ради «длинного юаня»
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Андрес Иньеста покидает «Барселону» ради «длинного юаня» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста сообщил о том, что покидает клуб из столицы Каталонии. Полузащитник перебирается в Китай, где будет выступать за местный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Известно, что срок соглашения составит три года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Catalunya Radio.
За время выступления в чемпионате Китая Иньеста заработает порядка 37 миллионов евро до вычета налогового сбора.
Игрок выступает за «Барселону» с 2003 года, он является воспитанником клуба. На его счету 668 сыгранных поединков, 56 забитых голов и 141 голевых паса. В новом клубе его новыми партнерами станут Аксель Витсель, Алешандре Пато и Луис Фабиано.
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