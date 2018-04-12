Андрес Иньеста покидает «Барселону» ради «длинного юаня»

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста сообщил о том, что покидает клуб из столицы Каталонии. Полузащитник перебирается в Китай, где будет выступать за местный клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Известно, что срок соглашения составит три года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Catalunya Radio.

За время выступления в чемпионате Китая Иньеста заработает порядка 37 миллионов евро до вычета налогового сбора.