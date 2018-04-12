Строители прочитали стихи Михалкова в новой кампании ФСК «Лидер»

Новая кампания ФСК «Лидер» приурочена к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова . Нестандартным видео корпорация решила вспомнить любимого поэта и удивить пользователей социальных сетей.

Идея кампании и выбор подрядчиков

В связи с тем, что идея принадлежит Управлению по связям с общественностью ФСК «Лидер», корпорации нужен был лишь подрядчик для реализации ролика.

Съемками и монтажем поручили заниматься продакшн-студии Enty Studio, сотрудничество с которой уже велось в рамках работы над видеороликами для официальных страниц компании в социальных сетях.

Понимая, что один из главных факторов успешности вирусного контента — это запуск его в нужное время, команда проекта решила взять за основу какой-либо актуальный информационный повод.

Выбор пал на юбилей поэта и писателя Сергея Михалкова — известного и всеми любимого. Более того, видео — это попытка обратить внимание на творчество писателя, а значит, цель более чем благородная.

ФСК «Лидер» решила записать поздравление от компании — видео, на котором строители читают детское стихотворение авторства Михалкова.

Креативная команда решила действовать по принципу «сочетание несочетаемого» — брутальные строители читают «А что у вас» (отметим, что по задумке хотелось читать «Дядю Степу», но стихотворение оказалось слишком большим по меркам рекламного ролика).

Цель проекта: охватить 100−150 тысяч человек суммарно по всем социальным сетям.

«Мы думали о том, как «хайпануть» в социальных сетях, чтобы было резонансно, но без трэша — получить большой охват и вовлеченность без коммуникационных рисков для компании. В первую очередь, хотели как-то задействовать наших строителей. Рассматривали различные варианты, но какие-то были слишком сложны и затратны по времени и финансам, какие-то явно не дотягивали до «хайпа». А мы хотели чего-то легкого, милого и при этом действительно необычного, чего бы никто еще не делал ранее», — поясняет Белошапкин Александр, специалист по digital-коммуникациям ФСК «Лидер».

Работа креативной команды

В качестве актеров были привлечены сотрудники «Домостроительного комбината № 1» (входит в структуру ФСК «Лидер»), которые работают в различных подразделениях комбината. В свободное от работы время эти ребята участвуют в театральной студии комбината — поют, танцуют, играют в мини-спектаклях.

Разработчики кампании намеренно не планировали привлекать профессиональных актеров, так как хотели добиться максимальной естественности.

Стихотворение разделили на реплики так, чтобы в кадре люди менялись. Одеть строителей решено было в рабочую форму ДСК-1, а некоторым дали также и фирменные жилетки ФСК «Лидер», чтобы соединить два бренда в одном видео, охватив тем самым аудиторию двух компаний. На голове у всех должны быть каски с логотипом.

Больше никакого брендирования проект не предполагал, чтобы не отпугнуть пользователей соцсетей — делать рекламный ролик корпорация не собиралась.

Продакшн

Съемки были поручены Enty Studio. Как отмечают в ФСК «Лидер», сроки были сжатые — с момента утверждения продакшна до сдачи монтажа последнего ролика прошел месяц, и при выборе видеопродакшена представители клиента ориентировались на «креативность, реализованные ранее проекты и „незамыленный“ подход к реализации конкретной задачи».

«Проект нам показался интересным и даже в меру с социально значимым. Клиент отлично понимал общую идею и до конца знал, что должно получиться на выходе. В связи с этим исполнительная команда подстроилась и поймала волну, что позволило все согласовать и сделать оптимальным подготовительный этап и постпродакшн. Мы отнеслись с глубоким пониманием к задаче и решили удовлетворить его социальные потребности, придерживаясь политики: клиент знает, как лучше для его целей», — рассказывает Александр Снытько, исполнительный продюсер Enty Studio.

В качестве съемочной площадки выбрали студию Gatsby LOFT, которая идеально подошла за счет большой белой стены, на фоне которой легко можно было делать различные световые эффекты.

Снимали каждого участника отдельно, у каждого было примерно по 4−5 реплик в разных частях стихотворения. Съемка продолжалась около 3,5 часов.

Сложность была в том, что почти для всех участников это был первый опыт работы с камерой. Но режиссеру ролика Евгению Щеголеву перед съемкой удалось разговорить каждого строителя и создать комфортную обстановку на площадке.

«Был забавный момент, когда один из строителей начал во время чтения своих строк делать акценты не на тех словах: «Мамы РАЗНЫЕ нужны, мамы РАЗНЫЕ важны». Хотя по смыслу акценты должны быть на «нужны» и «важны». Когда мы все заметили ошибку, он начал еще больше волноваться и еще больше ошибаться, хотя без камеры у него все прекрасно получалось», — вспоминает команда проекта.

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Продвижение в социальных сетях

Видеоролик был опубликован на официальных страницах ФСК «Лидер» 13 марта, в 105-й день рождения Сергея Михалкова.

Было решено использовать только рекламное продвижение в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, таргетированное на наших подписчиков и их друзей, а также на людей, которые интересуются литературой, искусством, развлечениями, пользователей с детьми разного возраста.

Локация — Москва и Подмосковье, где сосредоточены основные проекты компании. Была также отдельная аудитория людей, интересующихся рынком недвижимости.

В течение первых 24 часов после публикации ролика ФСК «Лидер» получила от 50 до 300 новых подписчиков по используемым соцсетям.

Основной целью рекламной кампании был охват. Соцсети сегодня любят видео и стимулируют органический охват, а с помощью рекламного продвижения корпорации удалось его значительно увеличить.

Другая, менее важная цель — вовлеченность.

Facebook: 72 перепоста, 118 комментариев, 555 реакций.

VK: 43 репоста, 1 комментарий, 272 лайка.

Instagram: 18 комментариев, 500 лайков.

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Итоги кампании

В соответствии со средними показателями по рекламным кампаниям в соцсетях ФСК «Лидер» рассчитала результаты, которых планировала добиться. В результате корпорация получила на 20−30% больше и по охвату, и по вовлеченности.

Работая над данным проектом, креативная команда компании поняла, что имеет отличный ресурс в виде своих же строителей.

Интересно, что вдове Сергея Михалкова — Юлии Субботиной — видео понравилось. ФСК «Лидер» обратилась к ней с просьбой дать разрешение на использование стихотворения, чтобы избежать нарушения авторских прав. И уже тогда она отметила, что идея очень интересная, с нетерпением ждала, когда видео будет готово.