Ещё
Строители прочитали стихи Михалкова в новой кампании ФСК «Лидер»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Строители прочитали стихи Михалкова в новой кампании ФСК «Лидер» 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Новая кампания ФСК «Лидер» приурочена к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Нестандартным видео корпорация решила вспомнить любимого поэта и удивить пользователей социальных сетей.
Идея кампании и выбор подрядчиков
В связи с тем, что идея принадлежит Управлению по связям с общественностью ФСК «Лидер», корпорации нужен был лишь подрядчик для реализации ролика.
Съемками и монтажем поручили заниматься продакшн-студии Enty Studio, сотрудничество с которой уже велось в рамках работы над видеороликами для официальных страниц компании в социальных сетях.
Понимая, что один из главных факторов успешности вирусного контента — это запуск его в нужное время, команда проекта решила взять за основу какой-либо актуальный информационный повод.
Выбор пал на юбилей поэта и писателя Сергея Михалкова — известного и всеми любимого. Более того, видео — это попытка обратить внимание на творчество писателя, а значит, цель более чем благородная.
ФСК «Лидер» решила записать поздравление от компании — видео, на котором строители читают детское стихотворение авторства Михалкова.
Креативная команда решила действовать по принципу «сочетание несочетаемого» — брутальные строители читают «А что у вас» (отметим, что по задумке хотелось читать «Дядю Степу», но стихотворение оказалось слишком большим по меркам рекламного ролика).
Цель проекта: охватить 100−150 тысяч человек суммарно по всем социальным сетям.
«Мы думали о том, как «хайпануть» в социальных сетях, чтобы было резонансно, но без трэша — получить большой охват и вовлеченность без коммуникационных рисков для компании. В первую очередь, хотели как-то задействовать наших строителей. Рассматривали различные варианты, но какие-то были слишком сложны и затратны по времени и финансам, какие-то явно не дотягивали до «хайпа». А мы хотели чего-то легкого, милого и при этом действительно необычного, чего бы никто еще не делал ранее», — поясняет Белошапкин Александр, специалист по digital-коммуникациям ФСК «Лидер».
Работа креативной команды
В качестве актеров были привлечены сотрудники «Домостроительного комбината № 1» (входит в структуру ФСК «Лидер»), которые работают в различных подразделениях комбината. В свободное от работы время эти ребята участвуют в театральной студии комбината — поют, танцуют, играют в мини-спектаклях.
Разработчики кампании намеренно не планировали привлекать профессиональных актеров, так как хотели добиться максимальной естественности.
Стихотворение разделили на реплики так, чтобы в кадре люди менялись. Одеть строителей решено было в рабочую форму ДСК-1, а некоторым дали также и фирменные жилетки ФСК «Лидер», чтобы соединить два бренда в одном видео, охватив тем самым аудиторию двух компаний. На голове у всех должны быть каски с логотипом.
Больше никакого брендирования проект не предполагал, чтобы не отпугнуть пользователей соцсетей — делать рекламный ролик корпорация не собиралась.
Продакшн
Съемки были поручены Enty Studio. Как отмечают в ФСК «Лидер», сроки были сжатые — с момента утверждения продакшна до сдачи монтажа последнего ролика прошел месяц, и при выборе видеопродакшена представители клиента ориентировались на «креативность, реализованные ранее проекты и „незамыленный“ подход к реализации конкретной задачи».
«Проект нам показался интересным и даже в меру с социально значимым. Клиент отлично понимал общую идею и до конца знал, что должно получиться на выходе. В связи с этим исполнительная команда подстроилась и поймала волну, что позволило все согласовать и сделать оптимальным подготовительный этап и постпродакшн. Мы отнеслись с глубоким пониманием к задаче и решили удовлетворить его социальные потребности, придерживаясь политики: клиент знает, как лучше для его целей», — рассказывает Александр Снытько, исполнительный продюсер Enty Studio.
В качестве съемочной площадки выбрали студию Gatsby LOFT, которая идеально подошла за счет большой белой стены, на фоне которой легко можно было делать различные световые эффекты.
Снимали каждого участника отдельно, у каждого было примерно по 4−5 реплик в разных частях стихотворения. Съемка продолжалась около 3,5 часов.
Сложность была в том, что почти для всех участников это был первый опыт работы с камерой. Но режиссеру ролика Евгению Щеголеву перед съемкой удалось разговорить каждого строителя и создать комфортную обстановку на площадке.
«Был забавный момент, когда один из строителей начал во время чтения своих строк делать акценты не на тех словах: «Мамы РАЗНЫЕ нужны, мамы РАЗНЫЕ важны». Хотя по смыслу акценты должны быть на «нужны» и «важны». Когда мы все заметили ошибку, он начал еще больше волноваться и еще больше ошибаться, хотя без камеры у него все прекрасно получалось», — вспоминает команда проекта.
fs disable
Продвижение в социальных сетях
Видеоролик был опубликован на официальных страницах ФСК «Лидер» 13 марта, в 105-й день рождения Сергея Михалкова.
Было решено использовать только рекламное продвижение в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, таргетированное на наших подписчиков и их друзей, а также на людей, которые интересуются литературой, искусством, развлечениями, пользователей с детьми разного возраста.
Локация — Москва и Подмосковье, где сосредоточены основные проекты компании. Была также отдельная аудитория людей, интересующихся рынком недвижимости.
В течение первых 24 часов после публикации ролика ФСК «Лидер» получила от 50 до 300 новых подписчиков по используемым соцсетям.
Основной целью рекламной кампании был охват. Соцсети сегодня любят видео и стимулируют органический охват, а с помощью рекламного продвижения корпорации удалось его значительно увеличить.
Другая, менее важная цель — вовлеченность.
Facebook: 72 перепоста, 118 комментариев, 555 реакций.
VK: 43 репоста, 1 комментарий, 272 лайка.
Instagram: 18 комментариев, 500 лайков.
fs disable
Итоги кампании
В соответствии со средними показателями по рекламным кампаниям в соцсетях ФСК «Лидер» рассчитала результаты, которых планировала добиться. В результате корпорация получила на 20−30% больше и по охвату, и по вовлеченности.
Работая над данным проектом, креативная команда компании поняла, что имеет отличный ресурс в виде своих же строителей.
Интересно, что вдове Сергея Михалкова — Юлии Субботиной — видео понравилось. ФСК «Лидер» обратилась к ней с просьбой дать разрешение на использование стихотворения, чтобы избежать нарушения авторских прав. И уже тогда она отметила, что идея очень интересная, с нетерпением ждала, когда видео будет готово.
Sostav.ru: последние новости
Оргкомитет выбрал рестораторов для VIP-гостей ЧМ-2018 Mediascope: россияне любят смотреть футбол, но не заниматься им Лев, Перец и Волк: маскоты всех чемпионатов мира по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знарок лишился поста9
Сборная РФ установила новый антирекорд222
Британцев пугают российскими фанатками32
Распустить сборную РФ по футболу150
Липницкая опубликовала откровенное фото92
Новости партнеров
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение