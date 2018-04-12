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Тихомиров переизбран на пост главы Федерации сноуборда России
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Тихомиров переизбран на пост главы Федерации сноуборда России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров был переизбран на данную должность, сообщает ТАСС.
На посту главы Федерации Тихомиров проведет еще четыре года. О его переизбрании было принято единогласное решение. Вице-президентом организации была выбрана Наталья Подоровская.
"На конференции присутствовали представители 20 аккредитованных региональных отделений и четыре, которые в процессе получения аккредитации. Наталья Подоровская также единогласно выбрана первым вице-президентом федерации", — говорится в заявлении.
На данную должность также претендовал Алексей Яковлев.
Тихомиров является президентом Федерации сноуборда России с момента ее создания (2014 год). На зимних Олимпийских играх 2018 года россияне не смогли завоевать медали.
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