Тихомиров переизбран на пост главы Федерации сноуборда России

На посту главы Федерации Тихомиров проведет еще четыре года. О его переизбрании было принято единогласное решение. Вице-президентом организации была выбрана Наталья Подоровская.

"На конференции присутствовали представители 20 аккредитованных региональных отделений и четыре, которые в процессе получения аккредитации. Наталья Подоровская также единогласно выбрана первым вице-президентом федерации", — говорится в заявлении.

На данную должность также претендовал Алексей Яковлев

Тихомиров является президентом Федерации сноуборда России с момента ее создания (2014 год). На зимних Олимпийских играх 2018 года россияне не смогли завоевать медали.