Игнашевич": «Арсенал» играет крайне нестабильно, зато есть топ-тренер, топ-футболисты"

Ветеран ЦСКА Сергей Игнашевич с ностальгией вспомнил о противостоянии с «Арсеналом» в 2006 году.

— Сразу после того, как наша команда узнала соперника по 1/4 финала Лиги Европы, мы попросили тебя прислать краткий текстовый комментарий. В нём ты назвал жребий отличным и пошутил: «Осталось только разобрать, как „Мансити“ в прошлом месяце дважды по 3:0 обыграл „Арсенал“, и полдела сделано». Уже тогда между строк читалась твоя заинтересованность. Что это были за эмоции? Предвкушение очередных матчей с английской командой?

— На самом деле между строк читался мой интерес к «Манчестер Сити» (улыбается). Мне очень нравится футбол Гвардиолы, и я давно слежу за всеми его командами. По возможности стараюсь смотреть все матчи и, конечно, сразу вспомнил, как «Мансити» крупно обыграл «Арсенал». А что касается жеребьёвки — мыслей о тех матчах, которые мы провели против «канониров» в 2006-м, не было. Я трезво старался оценить соперника исходя из той информации, которой обладаю на сегодняшний день.

— Пока что буквально в двух словах: какова же эта оценка?

— Команда играет крайне нестабильно, зато есть топ-тренер, топ-футболисты. «Арсенал» может как обыграть на выезде сильного соперника, так и проиграть дома, например, шведской команде в матче Лиги Европы ("Эстерсунд". — Прим. ред.)

— А вот для армейских болельщиков, как ни крути, «Арсенал» — это в первую очередь два поединка в 2006-м, блестящая победа ЦСКА и феерическая гостевая ничья. На твоём счету, кстати, голевой пас Даниэлю Карвальо в том эпизоде со штрафным — не знаю, правда, успел ли мяч в том эпизоде сделать полный оборот или нет…

— Да, я пятьдесят процентов работы выполнил, не иначе (улыбается). Конечно, хорошо помню этот матч. Мы вообще в том розыгрыше ЛЧ выступали хорошо, достойно — за исключением, пожалуй, двух последних матчей с «Порту» и «Гамбургом». Встреча получилась интересной, «Арсенал» был, да и сегодня является топ-командой, в его составе выступали такие футболисты, как Тьерри Анри , Робби ван Перси, Йенс Леманн в воротах. Было сложно, мы нервничали в первом тайме, но, к счастью, забили со стандарта, а затем смогли выстоять. Хотя во втором тайме давление было очень сильным: даже не засчитали гол в наши ворота, возможно, чистый. Без везения такого соперника не обыграешь.

— Все помнят, что было в матче гостевом. Лично для меня символ той игры — сидящий на газоне ван Перси, которого камера после очередного нереализованного момента выхватила крупным планом возле штанги наших ворот. Не помню, чтобы когда-либо доводилось видеть такое недоумение на лице.

— В том эпизоде ван Перси мог забить, но чуть-чуть не добрался до мяча. А мне скорее запомнился весь первый тайм, было очень сложно играть, и мы не то что до центра поля дойти — не могли даже порой выйти из собственной штрафной. Мяч дальше двадцати-тридцати метров от наших ворот не вылетал, были сплошные атаки «Арсенала», а мы оборонялись — не столько качественно, сколько количественно, но не всегда эффективно. Соперник простил нас в трёх или четырёх стопроцентных моментах — или не попадали в створ, или выручал Игорь, или мяч просто попадал в него. А вот во втором тайме чувствовалось, что «Арсенал» начал играть немного обреченно: мяч у них не шёл в ворота, минуты до 75-80-й давление мы испытывали, но как такового штурма в концовке уже не было, — приводит слова Игнашевича клубный сайт.

ЦСКА и «Арсенал» сыграют в 22:05.