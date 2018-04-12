Оставшиеся до ЧМ-2018 работы в Санкт-Петербурге будут завершены в срок, уверен Дворкович

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Санкт— Петербург находится в высокой степени готовности к чемпионату мира по футболу 2018 года, оставшиеся работы будут завершены в срок. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович

В четверг Дворкович, министр транспорта РФ Максим Соколов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин оценили готовность новой станции метро «Новокрестовская», пешеходного моста, который должен вывести гостей турнира от станции метро к входным группам стадиона «Санкт-Петербург», стадиона «Турбостроитель», который является одной из тренировочных площадок чемпионата мира. На арене «Санкт— Петербург» Дворковичу показали трибуны, поле, единый центр управления полем, освобожденную для перемещения футбольного поля внешнюю площадку и перенесенный для этой цели медиацентр. Как отмечено на официальном сайте администрации города, между матчами, намеченными на 18 и 29 апреля, планируется выкатить поле на улицу, подключить к инженерным системам внешнего периметра, протестировать их и закатить поле обратно. Следующая процедура по выкатке поля с длительностью пребывания под открытым воздухом около месяца запланирована на середину мая.

"Впечатления очень хорошие, степень готовности — высокая. Оставшиеся работы, уверен, будут завершены в срок, в том числе и новая станция метро рядом со стадионом. Посмотрел также одну из предматчевых площадок — стадион «Турбостроитель», всё идет по графику, а после чемпионата мира останется отличное наследие для детской футбольной школы", — поделился впечатлениями Дворкович.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург, который был задействован во время Кубка конфедераций, примет четыре матча группового этапа турнира, одну встречу 1/8 финала, один полуфинал, а также игру за третье место.