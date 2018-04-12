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И снова о Бельгии. Кубанские спортсмены — победители первенства мира по спортивной акробатике
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И снова о Бельгии. Кубанские спортсмены — победители первенства мира по спортивной акробатике 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Бельгийский Антверпен рукоплещет кубанским акробатам. Здесь проходило первенство мира по спортивной акробатике в возрастных группах 11-16 лет, 12-18 лет и 13-19 лет.
В составе сборной команды России в соревнованиях принимали участие спортсмены Краснодарского края — мужская четверка (12-18 лет), которых тренируют Заслуженный тренер России Виталий Шульга, хореограф Люсик Бородулина и три женских тройки под руководством Заслуженного тренера России Ирины Скрябиной и Заслуженного мастера спорта Екатерины Стройновой.
В возрастной группе 12-18 лет наши девушки обошли 33 женских группы и стали победителями первенства мира. Золотая тройка: Инна Юмашева, Софья Полищук, Дарья Тихомирова.
Лучшими среди мужских четверок стали: Ренат Алиев, Даниил Леонтьев, Максим Машкетов, Даниил Вютерих.
13 апреля в борьбу вступает «взрослая» краснодарская тройка: Дарья Чебуланка, Ксения Загоскина и Полина Пластинина. Они примут участие в Чемпионате мира по спортивной акробатике, который проводится в Антверпене.
Кстати, название города Антверпен имеет мифологическую основу и в переводе с нидерландского означает — «бросать руку».
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