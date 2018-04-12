Мощный рев моторов и тихий всплеск воды

Второй раз за короткий промежуток времени, отвлекшись от олимпийских забот и проблем, переключаюсь на технические виды. То был «Прорыв» — шоу, трехчасовая демонстрация надежности техники (мотоциклы, автомобили, квадроциклы, велосипеды и т.д.) и виртуозного — на грани фантастики — владения ею под сводами столичного комплекса «Олимпийский», теперь — с переносом в Сочи — гонки «Формулы-1». И тоже, кстати, прорыв, но уже без кавычек. Ибо у пятого, российского, этапа чемпионата мира, который пойдет на автодроме Олимпийского парка с 27 по 30 сентября, новый организатор. Права от компании «Омега», ранее проводившего предыдущие этапы, ныне полностью переходят к АНО «Росгонки», сейчас как раз идет этот процесс.

Кроме того России, Сочи гарантировано, по крайней мере, включая нынешний, еще 8 этапов чемпионата мира, поскольку с новым начальством «Формулы-1» подписан контракт вплоть до 2025 года. Так что радуйтесь, поклонники этого увлекательного, полного эмоций и напряженной борьбы, вида автомобильного спорта.

К слову об этих любителях, коих многие миллионы по всему миру. Но сейчас конкретно о наших. Как сообщил гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов , взвалив на себя нелегкую ношу, команда организаторов поначалу провела глубокое исследование, к которому привлекла 5 тысяч человек — как потенциальных клиентов «Formula 1 ВТБ Гран-при России», так и постоянных посетителей гонок. От них требовалось сформулировать свои требования и пожелания.

— Теперь, после подробного анализа, мы в курсе предпочтений и возможностей, знаем, образно говоря, своего зрителя «в лицо», понимаем его ожидания, — считает Алексей Титов. — Все это поможет нам сделать посещение Гран-при России полноценным событием, наполненным не только гонками, но и качественной развлекательной и концертной программой, подлинным зрелищем на все вкусы.

Кстати, предполагается, что она, эта программа яркого гоночного уикенда, будет весьма обширной: авиашоу, классическое ралли, выставка-демонстрация в большом объеме разнообразной гоночной техники. Под рев моторов своим мастерством блеснут отечественные и зарубежные райдеры.

Исходя из того, что я видел в конце марта в комплексе «Олимпийский», если еще привлечь участников «Прорыва», — это вообще может стать настоящим праздником технических дисциплин, которые в комплексе давно претендуют на проведение отдельной Олимпиады, вдохнув свежий глоток воздуха в общемировой спорт и олимпийское движение. Да и само время требует каких-то в них качественных изменений. Предстоящие летом в Глазго и Берлине Глобальные Игры могут стать в этом плане наглядным примером.

За всем этим, полагаю, стоит и иная, не менее важная, цель: вернуть Кубок за лучшую организацию этапа «Formula 1 2018 VTB Russian Grandprix», которым мы однажды уже владели. Действительно, уже самый первый в истории России Гран-при был удостоен почетного приза «Formula One Management» как лучший этап сезона. Помимо этого сочинский автодром практически сразу получил награду в номинации «Автоспортивное сооружение года» на Всемирной выставке профессионального автоспорта (Professional Motor Sport World Expo), был назван «Лучшим автодромом» по версии SMP F4 Championship. Немало на его счету и престижных национальных премий.

Фанаты будут наблюдать за «королевской гонкой» с трибун, названных в честь российских гонщиков «Формулы 1». Трибуна Т1 получит имя Сергея Сироткина , выступающего в этом сезоне за команду Williams. Две другие трибуны названы в честь Виталия Петрова (T2) и Даниила Квята (T3). Организаторы в будущем готовы пополнить болельщицкую зону дополнительными трибунами — вот только, какими новыми именами их наречь.

Вопрос — сколько этих самых фанатов соберется на автодроме сочинского Олимпийского парка в конце сентября, когда схлынет болельщицкая волна FIFA чемпионата мира (кстати, мундиаль чем не поле деятельности для дополнительной рекламной акции мирового первенства «Формулы 1»).

Вопрос не праздный. Неделю назад, 5 апреля, новый промоутер, компания «РОСГОНКИ» объявила начало продаж, представила билетную программу «FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018». В заботе о развитии российского автоспорта организаторы, как считают, сделали цены доступнее, нежели на предыдущих «Гран-при России». Если вы закажете и приобретете заветные квитки до 5 июня, то можете рассчитывать на снижение от 20 до 39 процентов. Для детей от 3-х до 12 лет предусмотрена скидка 50% на все трибуны.

Безусловно, приятное новшество, только вот стартовая, самая низкая, цена в зону свободного размещения (очевидно, не на трибуны) — 3990 рублей не выглядит столь уж низкой, если учесть семейное посещение с детьми старше 12 лет, которым требуется билет полной стоимости. Может, надо было последовать примеру Оргкомитета футбольного чемпионата мира, который после непростых переговоров «выбил» из FIFA для россиян льготные цены. На встречи в подгруппах, интерес к которым у футбольных фанов не меньше, чем у фанов «Формулы 1», они стоят 1280 рублей. Ниже обозначенной выше цифры и цены на матчи открытия (Россия — Саудовская Аравия), 1/8-й финала и даже за 3-е место…

Все-таки весьма накладно семье из трех человек (берем минимальный вариант) выкладывать без малого 12 тысяч целковых, если они из бюджетной сферы. А еще (для несочинцев) надо доехать/долететь, снять гостиницу, словом, расходы немалые. В общем, как говорится, почувствуйте разницу. Учтите еще, что льготы действуют лишь по 5 июня.

Но, в любом случае, нас в очередной раз ждет незаурядное событие мирового звучания, вызывающее огромный интерес, и — не сомневаемся — достойная организация, под стать его уровню и звездности участвующих в них гонщиков. К сожалению, пока не российских.

И тут автора изнутри точит червь обиды. Беру олимпийские виды спорта, связанные с водой, веслом и парусом. Сколькими блестящими — сугубо нашенскими! — именами, олимпийскими чемпионами, победителями самых престижных регат, начиная с Хельсинки-1952, с Юрия Тюкалова , славны они! Но что-то не слышно, чтобы в честь них был в эти дни устроен красочный праздник, и небо озарил фейерверк.

А, между тем, обратите внимание на сегодняшнее число в календаре. Сегодня не только День Космонавтики (кстати, Юрий Алексеевич Гагарин был ярым поклонником воднолыжного спорта), на 12 апреля приходится и другая знаменательная дата.

12 апреля 1718 года Петр Первый издал Указ об учреждении «для увеселения народа, наипаче же для лучшего обучения и искусства потомственного Невского флота», которым предписывалось "…научить подданных без страха плавать по морю и любить его". Для этого из казны было выделено 125 тысяч рублей, на которые построили 141 судно. Одновременно последовало другое императорское распоряжение: обязательно проводить регулярные «экзерциции» (учения), дабы они постоянно помогали совершенствованию навыков владения парусом и веслом.

Иначе говоря, сегодня, в день полета Юрия Гагарина в космос, исполняется ровно 300 (!) лет парусному и гребному спорту в России, у истоков которых стоял Петр Первый. Перекликаются две памятные для нашей страны даты: 1718 и 1961… Рождением своим Невская флотилия — с собственным Уставом, флагом, форменной одеждой, специально построенными судами — на два года опередила английский Коркский яхт-клуб, который принято считать первым в мире. Не Британии в том заслуга, а матушки России!

Когда в руководстве Федерацией гребного спорта России (ФГСР) (скажем так — в «позапрошлом» руководстве) были Анна Алешина, Николай Русак, Александр Душанин, Людмила Сараева, они уже в ту пору со своими коллегами заранее разрабатывали обширный план празднования с центром в Санкт-Петербурге. Мне это хорошо известно, поскольку довелось тогда работать в тесном контакте с ФГСР. Могли бы сделать это сейчас в Краснодаре, где только что завершился чемпионат России в гребле на байдарках и каноэ, более того, учредить памятный приз в честь 300-летия, напомнив тем самым о юбилейной дате.

А пока мощный рев моторов заглушил тихий всплеск воды, легкое дуновение ветра в парящих над волной парусах и взмах весел. Неужели в данном случае мы выглядим не помнящими родства? Связи с историей, одной из его ярких страниц, помеченной ровно три столетия назад 12 апреля 1718 года.

Михаил ШЛАЕН