Росреестр зарегистрировал первую очередь «Ростов-Арены» в сокращенные сроки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. / ТАСС /. Росреестр зарегистрировал первую очередь объектов стадиона «Ростов— Арена», построенного к чемпионату мира — 2018 по футболу, сообщила журналистам в четверг и. о. начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Елена Крупина

"По поводу учета и регистрации прав на объект с собирательным названием «Ростов-Арена» в Росреестр обращались застройщики с заявлением о регистрации права на объекты, относящиеся к первой очереди. Были поставлены на учет и зарегистрировано право на здание стадиона и на трансформаторные подстанции. Регистрация и кадастровый учет прошли в сокращенные сроки", — сказала Крупина.

Она отметила, что предстоит также регистрация второй и третьей очередей стадиона, не уточнив, какие именно объекты в них входят. «Объекты, возводимые и реконструируемые к чемпионату мира по футболу, находятся на особом контроле, мы направили соответствующие письма во все органы власти с тем, чтобы нас заблаговременно информировали о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию этих объектов, мы их отслеживаем и принимаем решение в максимально короткие сроки», — также добавила Крупина.

Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45 тыс. до 37 тыс. 868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.