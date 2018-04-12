Вячеслав Козлов продолжить работу с «Химиком»

В этом сезоне «Химик» вышел в плей-офф ВХЛ, где в первом раунде уступил в серии команде «СКА-Нева» (0-4).

— Не все задуманное удалось выполнить, — сказал Козлов. — Сейчас есть время все осмыслить и уже с начала сезона готовить ребят к новому чемпионату, участвовать в комплектовании команды. Я всегда ставлю максимальные задачи. Было огромное желание хотя бы зацепиться за серию против петербургской команды «СКА-Нева», чтобы ребята почувствовали, что такое плей-офф, за счет чего выигрываются кубковые матчи.