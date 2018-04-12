В Ульяновске для школьников пройдёт Олимпиада по физической культуре

С 14 по 20 апреля спортивные площадки Ульяновского Государственного Университета на несколько дней превратятся в площадку проведения заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре.

Открытие Олимпиады пройдёт в Областном Дворце творчества детей и молодежи (ул. Минаева, д. 50) 14 апреля в 16.00.

Кстати, в Ульяновске уже в девятый раз соберутся сильнейшие школьники со всех регионов России, победители региональных этапов и конечно, лучшие педагоги страны. Участникам предстоит преодолеть серьезные теоретические и практические испытания, показать разносторонний уровень подготовки, проявить креативные и творческие способности.

Оценивать уровень подготовки школьников будет компетентное жюри, деканы, директора институтов физической культуры, научные работники отрасли, во главе с неизменным председателем жюри доктором педагогических наук, профессором Николаем Чесноковым

В рамках Олимпиады в физкультурно-оздоровительном комплексе УлГУ пройдет мастер-класс для представителей регионов и ульяновских специалистов на тему «Формула успешной работы по баскетболу». Мастер-класс проведет Заслуженный тренер СССР по баскетболу, главный тренер сборной, Олимпийского чемпиона Барселоны 1992 года, член зала баскетбольной славы ФИБА, профессор, Президент Баскетбольной академии братьев Гомельских, неоднократный призер чемпионатов СССР и России Евгений Гомельский

— Количество жителей нашего региона, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на начало 2018 года составило 37,6%. Утвержден приоритетный проект «Ульяновская область — здоровый регион», который рассчитан до 2025 года. За три года мы планируем увеличить долю приверженцев здорового образа жизни до 50%» — отметила советник губернатора Ульяновской области по направлению «здравоохранение» Валентина Караулова.