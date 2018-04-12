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В фондах Музея Москвы нашли шахматную фигуру для хранения клада
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В фондах Музея Москвы нашли шахматную фигуру для хранения клада 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В фондах Музея Москвы нашли шахматную фигуру, внутри которой мог быть спрятан клад, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
В апреле 2017 года московские археологи обнаружили клад монет периода правления Ивана Грозного. Это произошло во время работ на Пречистенской улице. В состав комплекса входили 10 монет номиналом «деньга», отчеканенных в период с 1533 по 1538 годы. Главной особенностью клада стало то, что все монеты были помещены внутри полой шахматной фигуры, состоявшей из трех частей с резьбовыми соединениями. Такое открытие было сделано впервые.
«Шахматный клад, который мы нашли в 2017 году, позволил по-новому взглянуть на эту хорошо известную среди московских древностей категорию археологических предметов. Мы тогда призвали коллег из московских музеев изучить свои фонды на предмет наличия подобных артефактов. И вот, спустя год, благодаря внимательности сотрудников Музея Москвы в фондах была обнаружена шахматная фигура, которую тоже удалось раскрыть: ее части были идеально подогнаны, создавалось полное впечатление ее монолитности. Какой клад был спрятан в этой фигуре, остается только догадываться», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он также рассказал о том, что на сегодняшний день это наиболее схожая с находкой на Пречистенской улице шахматная фигура. Она была обнаружена археологами еще в 1993 году при масштабных раскопках на Манежной площади.
Раскоп, из которого она происходит, был заложен на месте располагавшейся здесь в XVIII–XIX веках городской усадьбы купцов Силиных. Возможным владельцем фигурки может быть назван Михаил Осипович Силин, построивший комплекс зданий в XVIII веке, при расчистке кладок, в которых она и была найдена.
«Несмотря на то, что монет внутри этой шахматной фигуры не оказалось, данная находка свидетельствует о том, что такой способ хранения кладов не единичный случай. Поэтому мы вновь хотим обратиться к сотрудникам российских музеев: проверьте свои фондохранилища, может быть, именно у Вас находится шахматная фигурка, в которую спрятан клад. В свою очередь, Мосгорнаследие продолжит исследования в этом направлении», — добавил Емельянов.
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