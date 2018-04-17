Анвар Гатиятулин войдёт в тренерский штаб СКА

Для сборной России и СКА это хорошо, а для КХЛ — не очень. Впрочем, ничего нового.

Анвар Гатиятулин войдёт в тренерский штаб Ильи Воробьёва в СКА. Пока это всего лишь неподтверждённая информация, и ни Илья Петрович, ни Анвар Рафаилович официально не стали тренерами питерского клуба. Но назначения эти будут выглядеть логично в свете того, что оба специалиста уже работают в национальной сборной России. И поэтому рассуждать о переходе главного открытия тренерского цеха прошлого сезона из Челябинска в Санкт-Петербург можно с изрядной долей вероятности. Правильно ли поступает Гатиятулин, добровольно соглашаясь на понижение в должности, и были ли у него другие варианты? И кто больше всего выиграет и проиграет от этого перехода? Пытаемся разобраться в этом вопросе.

«Трактор» потерял главную звезду

Вычислить главного пострадавшего совсем нетрудно. «Трактор» остаётся без тренера, который слепил из достаточно скромного клуба команду-звезду и за счёт кропотливой работы в течение нескольких сезонов сделал из челябинцев лидера Востока. Будет ли кто-то спорить, что без Гатиятулина был бы невозможен успех «Трактора»? В составе челябинцев не было звёзд, в равной степени команду тащили достаточно средние легионеры (мы ведь видели, как нестабильно играли в других клубах КХЛ те же Йюнге, Щехура, Виделль), молодые необстрелянные таланты, такие как Кручинин, Кравцов, Пеньковский, а также опытные, но совсем не яркие игроки, типа Якуцени, Петрова, Черникова, Рыбакова, Кокуёва. Гатиятулину удалось выстроить настоящий коллектив из этой разношёрстной и не самой мастеровитой компании, удалось заставить каждого игрока «Трактора» выкладываться ради общего дела и показывать лучший хоккей в решающих матчах.

На создание команды уровня первой четвёрки КХЛ у Гатиятулина ушло два с половиной сезона, и Анвар Рафаилович мог развиваться вместе с «Трактором» и дальше. Но теперь челябинцам, видимо, придётся обходиться без своей главной звезды, и этот факт может откинуть «Трактор» на несколько лет в развитии. Впрочем, пенять руководство уральского клуба может только на себя. У боссов челябинцев было достаточно времени, чтобы договориться с Гатиятулиным о новом контракте, но переговоры застопорились. Камнем преткновения стал финансовый вопрос, и это удивляет больше всего, ведь деньги на главную звезду обычно не жалеют. Да и Анвар Рафаилович вряд ли бы выдвинул со своей стороны неподъёмные для «Трактора» условия. Специалист наверняка и сам был заинтересован в продолжении работы в родном городе, где ему удалось создать один из интереснейших тренерских проектов в КХЛ.

Но теперь поезд для челябинцев ушёл. После революции в сборной России и СКА, Гатиятулин попал в сферу высших хоккейных интересов, и теперь у «Трактора» нет никаких шансов сохранить тренера. Анвар Рафаилович меняет статус главного тренера челябинцев на роль помощника в СКА, но при нынешних обстоятельствах даже это может считаться повышением.

Новый уровень Гатиятулина

В «Тракторе» не смогли по достоинству оценить работу Гатиятулина в прошедшем сезоне, зато это сделали в сборной России. После смены власти в национальной команде у руля оказался Илья Воробьёв, у которого не было своего тренерского штаба. Поэтому соратников для Ильи Петровича стали набирать из перспективных молодых специалистов, и неудивительно, что в их числе оказался Анвар Гатиятулин. Понятно, что в этот момент тренер и встал на ту дорогу, которая напрямую ведёт в базовый клуб сборной. Некоторое время, правда, кандидатура Гатиятулина ещё рассматривалась в качестве главного тренера одного из клубов КХЛ. Продолжал переговоры «Трактор», настойчивость проявлял активно ищущий наставника «Авангард». Но контракт ни с кем так и не был подписан, а теперь на Гатиятулина положил глаз и СКА, что автоматически отмело для Анвара Рафаиловича другие варианты. В Санкт-Петербурге решили пойти проторенным путём, и на смену тандему Знарок — Витолиньш, похоже, приходит новый дуэт Воробьёв — Гатиятулин.

Станет ли должность помощника понижением для Гатиятулина после нескольких сезонов самостоятельной и успешной работы? Формально, да. Анвар Рафаилович больше не будет главным человеком на тренерском мостике, не за ним будет оставаться решающее слово. Гатиятулин лишится возможности насаждать свою систему, которая была так успешна в Челябинске. Но с другой стороны, назначение в нынешний СКА для амбициозного тренера не может быть шагом назад, даже в роли помощника. Гатиятулину открываются новые горизонты в плане работы с лучшими российскими игроками в клубе и сборной, возможности безо всяких оговорок бороться за кубок Гагарина, наконец, огромный простор для обучения и впитывания опыта. Анвару Рафаиловичу всего 42 года, и он ещё успеет вернуться к работе главным тренером, а сейчас у него есть время для накапливания знаний в одной из лучших хоккейной организации страны.

Пожалуй, самое главное для Гатиятулина — возвращение в сборную России. Три года назад специалист уже работал в национальной команде, но на молодёжном уровне, помогая Валерию Брагину. Сейчас пришло время стать частью главной команды страны. Реалии нашего хоккея таковы, что добиться этого, находясь вне СКА, практически невозможно, поэтому не стоит удивляться выбору Гатиятулина и, уж тем более, осуждать его за это. Ведь это равносильно тому, что ругать человека за желание расти и развиваться.

Отказ от работы помощником СКА ради должности главного тренера в условном «Авангарде», конечно, был бы тоже воспринят с уважением, вот только такое решение могло подорвать перспективы Гатиятулина в национальной сборной и испортить его отношения с главными людьми в российском хоккее, которые уходить со своих постов в ближайшем будущем не собираются. Так что, Анвару Рафаиловичу было сделано предложение, от которого трудно отказаться. И теперь специалист выходит на новый для себя уровень, который со временем может привести его к ещё большим высотам.

В интересах сборной. Новая версия от СКА Мы уже давно вынуждены были смириться с тем, что в КХЛ всё происходит ради сборной. Привыкли, что СКА — базовый клуб, и если молодой игрок в провинциальном клубе провёл хороший сезон, то у него одна дорога. Но теперь грабёж в интересах национальной команды, похоже, вышел на новый уровень. СКА стал собирать самых перспективных отечественных тренеров. Пока что они сконцентрированы в расположении сборной, и это правильно. И Илья Воробьёв, и Анвар Гатиятулин действительно заслужили работать в главной команде страны. Но обязательным прицепом к этим должностям идут места на тренерском мостике СКА. Или кто-то может представить, что тандем специалистов не воссоединится и в Санкт-Петербурге?

Нет, никто не говорит, что тот же Гатиятулин проиграет от этого. Напротив, выше мы описали, что для Анвара Рафаиловича в назначении в СКА гораздо больше плюсов. Но проиграет от этого российский хоккей. Гатиятулин ведь мог оставаться тренером национальной сборной, но при этом продолжать работу наставником в одном из клубов КХЛ. В нашей лиге трудился бы сильный специалист, увеличивая конкуренцию и интригу в чемпионате, а в сборной был бы человек со свежим, незамыленным взглядом со стороны.

Но вместо этого тренерский штаб сборной вновь будет собран в одной команде, в результате чего неминуемо сузится его кругозор. Так давно уже не работают в других ведущих национальных командах. У тех же канадцев на каждом крупном турнире тренерская команда сформирована из специалистов, которые трудятся наставниками в разных клубах НХЛ. Но у России свой путь, и правильность его мы сможем оценить совсем скоро. А Гатиятулину можно только пожелать удачи на новом месте, и понадеяться, что его тренерская карьера только выиграет от этого вынужденного шага назад.