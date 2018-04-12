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Россельхознадзор выявил крупную партию груш из Польши на рынке Оренбурга
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Россельхознадзор выявил крупную партию груш из Польши на рынке Оренбурга 

Rambler News Service 1 час назад
На одном из рынков Оренбурга сотрудники областного Россельхознадзора выявили крупную партию свежих груш из Польши, запрещённых к ввозу в России, пишет издание 56Orb.
Продукция общим весом в 286 килограммов была разложена в 22 деревянных ящика. Фитосанитарных и товаросопроводительных документов на неё не предоставили.
Подтверждением того, что груши выращены в Польше, является маркировка на упаковке с указанием страны происхождения.
В итоге было принято решение изъять и уничтожить фрукты, переработав их в биогаз, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.
С начала 2018 года ведомством было изъято и уничтожено одиннадцать партий сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу и обороту на территории РФ, в общем количестве более 22 тонн.
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