Россельхознадзор выявил крупную партию груш из Польши на рынке Оренбурга

На одном из рынков Оренбурга сотрудники областного Россельхознадзора выявили крупную партию свежих груш из Польши, запрещённых к ввозу в России, пишет издание 56Orb.

Продукция общим весом в 286 килограммов была разложена в 22 деревянных ящика. Фитосанитарных и товаросопроводительных документов на неё не предоставили.

Подтверждением того, что груши выращены в Польше, является маркировка на упаковке с указанием страны происхождения.

В итоге было принято решение изъять и уничтожить фрукты, переработав их в биогаз, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

С начала 2018 года ведомством было изъято и уничтожено одиннадцать партий сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу и обороту на территории РФ, в общем количестве более 22 тонн.