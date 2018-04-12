Ведерников стартовал. Соперников на выборах губернатора пока ждут 

Неслучайное место
Выбор места для заявления о фактическом старте выборной кампании многие посчитали неслучайным. Во-первых, молодежная площадка, бэкграунд на предыдущих местах службы и полгода работы Ведерникова в области указывают, что именно «молодежка» является одной из фирменных черт его политики. Во-вторых, площадка — над и межпартийная: в молодежном парламенте присутствуют представители всех парламентских партий и прошедшие по конкурсу общественники и активисты. В-третьих, молодежный парламент — проект Псковского областного собрания. Таким образом, Ведерников связал себя с депутатами, поддержка многих из которых во время выборов окажется для него кстати.
Но на самом деле все было гораздо проще: Ведерников заявил о своем участие в выборах на этой встрече просто потому, что именно там его об этом впервые и спросили. Заявление не готовилось специально и потому не анонсировалось для СМИ.
Можно предположить, что в ходе избирательной кампании основной политической силой, на которую будет опираться Ведерников, станет «Единая Россия». Во всяком случае, так это было во всех регионах, где назначенные президентом врио глав субъектов выходили затем на выборы. Собственно, и для самой партии выбор кандидатуры на пост губернатора области не вызывает сомнений. «Президент, с которым партия всегда тесно связывает свою работу, назначил временно исполняющим обязанности губернатора в нашем регионе Ведерникова Михаила Юрьевича. И я открыто могу сказать, что мы будем учитывать выбор главы государства», — заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов.
Официально кандидат от партии будет определен на партийной конференции тайным голосованием. До конференции кандидаты должны будут провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений «Единой России». «Им придется проходить муниципальный фильтр, а это предполагает сбор подписей депутатов представительных органов местного самоуправления», — напомнил Котов.
Отметим, что один из пробелов в работе Михаила Ведерникова — это пока не активное и не системное посещение районов области. Можно предположить, что подготовка к выборам станет лишним стимулом для активизации выездов врио губернатора в муниципалитеты.
Оппозиция не определилась
Оппозиция на заявление Ведерникова об участии в губернаторских выборах отреагировала вяло и чуть ли не с фатализмом.
«Михаил Ведерников совершает полезные для нашего региона поступки. Конечно, это серьезный соперник для любого кандидата от оппозиции, потому что он находится в вертикали действующей власти, а это сразу многое дает. Плюс, на сегодняшний день он совершает правильные действия, за которые критиковать его пока сложно», — заявил лидер регионального отделения «Справедливой России», участник выборов губернатора в 2014 году Олег Брячак.
После таких слов нельзя исключать, что эсеры поддержат на нынешних выборах Ведерникова. Тем более, со своими сильными кандидатами у них явная проблема, а самому Олегу Брячаку нужно выстраивать отношения с властями региона ради собственного политического выживания.
Либерал-демократы выборы губернатора области не пропускали ни разу. В памяти у ветеранов ЛДПР еще живы воспоминания о далеком 1996 году, когда главой региона стал представитель партии Евгений Михайлов. Но на дворе 2018 год и иллюзий в партии не питают. «Крайне высокими» в отличие от его конкурентов назвал шансы на победу Ведерникова координатор местного отделения ЛДПР Антон Минаков.
Кто станет кандидатом от либерал-демократов, пока не ясно, да и участие это будет скорее для проформы. Вполне вероятно, что свои силы в регионе попробует депутат Госдумы Антон Морозов, который курирует в фракции ЛДПР Псковскую и Новгородскую области. В последней его попытка избраться губернатором провалилась.
На выборы собрался и уже копит средства псковский «яблочник» Лев Шлосберг. На встрече со своими сторонниками в Москве он заявил, что на «предкампанию» во втором квартале ему надо более 4 млн рублей. Возможно, Шлосбергу удастся собрать необходимую сумму, но внутри Псковской области всем участникам политического процесса понятно, что губернаторская кампания ему нужна для поддержки своего статуса в федеральном бюро «Яблока», где у него по-прежнему есть флер восходящей звезды партии. Для своих оппонентов внутри региона «Яблоко» представляет угрозу на муниципальных выборах, серия которых также пройдет в сентябре, и тут от Шлосберга можно ожидать неприятных сюрпризов.
Нет определенности с кандидатом у КПРФ, его определят только 10 июня. По мнению экспертов, им не обязательно станет глава обкома партии Петр Алексеенко. Губернаторские амбиции есть у нескольких членов обкома, а вот единства внутри компартии после ставки на Грудинина и его провала — нет. Почти сразу после президентской кампании было заявлено о создании на базе КПРФ регионального народного совета.
На первом и пока, похоже, единственном заседании которого засветились Олег Брячак, Виктор Широбоков (на президентских выборах был доверенным лицом Ксении Собчак), а также представители малых партий и общественных организаций. На повестке дня стояло выдвижение единого кандидата от оппозиции. А претендующих на статус такового только среди собравшихся было трое: Алексеенко, Брячак и Широбоков. Региональный народный совет обречен быть ничем, а единый кандидат от оппозиции — так и останется мифом. Таков прогноз большинства наших экспертов-собеседников.
Новый проект
Пока оппозиция рефлексирует и ищет деньги, Михаил Ведерников плавно входит в избирательный процесс. На этой неделе он презентовал проект #Команда2018, который обозначил как не предвыборный. Основная цель проекта, по его словам, поддержка общественных и частных инициатив и проектов, которые приносят пользу региона. Участники проекта могут претендовать не только на административную поддержку, но и на гранты и статус общественных помощников губернатора.
Инициатива Ведерникова в среде общественников была встречена с воодушевлением именно потому, что проект заявлен не как политический. Наблюдатели отмечают, что вполне вероятно, в Псковской области наблюдается образование нового механизма взаимодействия властей и гражданского общества. И если он будет работать успешно, то это, без сомнения, отразится и на результатах выборов губернатора в сентябре.