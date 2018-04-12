Ведерников стартовал. Соперников на выборах губернатора пока ждут

Неслучайное место

Выбор места для заявления о фактическом старте выборной кампании многие посчитали неслучайным. Во-первых, молодежная площадка, бэкграунд на предыдущих местах службы и полгода работы Ведерникова в области указывают, что именно «молодежка» является одной из фирменных черт его политики. Во-вторых, площадка — над и межпартийная: в молодежном парламенте присутствуют представители всех парламентских партий и прошедшие по конкурсу общественники и активисты. В-третьих, молодежный парламент — проект Псковского областного собрания. Таким образом, Ведерников связал себя с депутатами, поддержка многих из которых во время выборов окажется для него кстати.

Но на самом деле все было гораздо проще: Ведерников заявил о своем участие в выборах на этой встрече просто потому, что именно там его об этом впервые и спросили. Заявление не готовилось специально и потому не анонсировалось для СМИ.

Можно предположить, что в ходе избирательной кампании основной политической силой, на которую будет опираться Ведерников, станет «Единая Россия» . Во всяком случае, так это было во всех регионах, где назначенные президентом врио глав субъектов выходили затем на выборы. Собственно, и для самой партии выбор кандидатуры на пост губернатора области не вызывает сомнений. «Президент, с которым партия всегда тесно связывает свою работу, назначил временно исполняющим обязанности губернатора в нашем регионе Ведерникова Михаила Юрьевича. И я открыто могу сказать, что мы будем учитывать выбор главы государства», — заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов

Официально кандидат от партии будет определен на партийной конференции тайным голосованием. До конференции кандидаты должны будут провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений «Единой России». «Им придется проходить муниципальный фильтр, а это предполагает сбор подписей депутатов представительных органов местного самоуправления», — напомнил Котов.

Отметим, что один из пробелов в работе Михаила Ведерникова — это пока не активное и не системное посещение районов области. Можно предположить, что подготовка к выборам станет лишним стимулом для активизации выездов врио губернатора в муниципалитеты.

Оппозиция не определилась

Оппозиция на заявление Ведерникова об участии в губернаторских выборах отреагировала вяло и чуть ли не с фатализмом.

«Михаил Ведерников совершает полезные для нашего региона поступки. Конечно, это серьезный соперник для любого кандидата от оппозиции, потому что он находится в вертикали действующей власти, а это сразу многое дает. Плюс, на сегодняшний день он совершает правильные действия, за которые критиковать его пока сложно», — заявил лидер регионального отделения «Справедливой России» , участник выборов губернатора в 2014 году Олег Брячак

После таких слов нельзя исключать, что эсеры поддержат на нынешних выборах Ведерникова. Тем более, со своими сильными кандидатами у них явная проблема, а самому Олегу Брячаку нужно выстраивать отношения с властями региона ради собственного политического выживания.

Либерал-демократы выборы губернатора области не пропускали ни разу. В памяти у ветеранов ЛДПР еще живы воспоминания о далеком 1996 году, когда главой региона стал представитель партии Евгений Михайлов . Но на дворе 2018 год и иллюзий в партии не питают. «Крайне высокими» в отличие от его конкурентов назвал шансы на победу Ведерникова координатор местного отделения ЛДПР Антон Минаков.

Кто станет кандидатом от либерал-демократов, пока не ясно, да и участие это будет скорее для проформы. Вполне вероятно, что свои силы в регионе попробует депутат Госдумы Антон Морозов , который курирует в фракции ЛДПР Псковскую и Новгородскую области. В последней его попытка избраться губернатором провалилась.

На выборы собрался и уже копит средства псковский «яблочник» Лев Шлосберг . На встрече со своими сторонниками в Москве он заявил, что на «предкампанию» во втором квартале ему надо более 4 млн рублей. Возможно, Шлосбергу удастся собрать необходимую сумму, но внутри Псковской области всем участникам политического процесса понятно, что губернаторская кампания ему нужна для поддержки своего статуса в федеральном бюро «Яблока» , где у него по-прежнему есть флер восходящей звезды партии. Для своих оппонентов внутри региона «Яблоко» представляет угрозу на муниципальных выборах, серия которых также пройдет в сентябре, и тут от Шлосберга можно ожидать неприятных сюрпризов.

Нет определенности с кандидатом у КПРФ , его определят только 10 июня. По мнению экспертов, им не обязательно станет глава обкома партии Петр Алексеенко . Губернаторские амбиции есть у нескольких членов обкома, а вот единства внутри компартии после ставки на Грудинина и его провала — нет. Почти сразу после президентской кампании было заявлено о создании на базе КПРФ регионального народного совета.

На первом и пока, похоже, единственном заседании которого засветились Олег Брячак, Виктор Широбоков (на президентских выборах был доверенным лицом Ксении Собчак ), а также представители малых партий и общественных организаций. На повестке дня стояло выдвижение единого кандидата от оппозиции. А претендующих на статус такового только среди собравшихся было трое: Алексеенко, Брячак и Широбоков. Региональный народный совет обречен быть ничем, а единый кандидат от оппозиции — так и останется мифом. Таков прогноз большинства наших экспертов-собеседников.

Новый проект

Пока оппозиция рефлексирует и ищет деньги, Михаил Ведерников плавно входит в избирательный процесс. На этой неделе он презентовал проект #Команда2018, который обозначил как не предвыборный. Основная цель проекта, по его словам, поддержка общественных и частных инициатив и проектов, которые приносят пользу региона. Участники проекта могут претендовать не только на административную поддержку, но и на гранты и статус общественных помощников губернатора.

Инициатива Ведерникова в среде общественников была встречена с воодушевлением именно потому, что проект заявлен не как политический. Наблюдатели отмечают, что вполне вероятно, в Псковской области наблюдается образование нового механизма взаимодействия властей и гражданского общества. И если он будет работать успешно, то это, без сомнения, отразится и на результатах выборов губернатора в сентябре.