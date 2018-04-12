Елена Борщева в детстве мечтала стать астрономом

Одиннадцатого апреля известная юмористка Елена Борщева отпраздновала свой 37-й день рождения. В честь этой даты артистка решила показать поклонникам в личном микроблоге коллаж, созданный из фотографий с разницей в три десятка лет и порассуждать о способах достижения успеха.

Известная российская актриса юмористического жанра довольно часто шутит над своей внешностью и особенно ушами, которые стали просто визитной карточкой женщины. Даже в свой день рождения она не смогла пройти мимо этого и, опубликовав в Инстаграме снимок тридцатилетней давности, отметила, что уже тогда понимала, какие главные достоинства присутствуют в ее внешности. Кроме этого, она поделилась своими детскими мечтами и интересным размышлением о том, каким образом стоит достигать поставленных целей. «На первом фото мне 7, я уже знаю свои достоинства: уши и ноги, мечтаю стать астрономом, открыть звезду и прославиться. Прославилась, открыла звезду… В себе! Есть такое упражнение: представить, что ты можешь встретиться с самим собой маленьким и сказать ему все, что захочешь. Что бы я сказала себе? „Иди вперёд, у тебя все получится, цени и люби себя и близких“. Что я хочу сказать себе сейчас? То же самое! В жизни столько всего интересного, а сколько ещё предстоит сделать открытий в самой себе! И, черт побери, я счастлива! За это спасибо каждому, кто встретился у меня на пути»

Поклонники бывшей КВНщицы и участницы комедийного шоу «Comedy Woman», естественно, принялись поздравлять своего кумира со знаменательным событием. Они просто завалили аккаунт Елены соответствующими комментариями и пожеланиями. Но не все пошли по этому пути. Часть подписчиков Борщевой просто отметили ее самоиронию, проявленную в очередной раз, а некоторые довольно резко высказались по поводу внешности и профессиональных навыков юмористки. «Всем бы такую уверенность в себе!» «Мне вот интересно не могу понять, как ты стала актрисой, но ведь у тебя нет таланта. Играешь неважно, но все равно мы тебя видим на телевидении!» «Лена, Вы такая классная! Просто огонь! Уши, ноги… Главное-юмор!» «Леночка Вы прекрасны и с ушами и ногами, в этом ваша фишка!» «Лен тебе повезло с ушами! Физиогномисты утверждают, что люди с такими ушами самые фартовые!» «Поздравляю! Длинноногая и ушастая — невероятная уникальность!» К слову, часть Интернет-пользователей даже не поверили Борщевой, что на архивном кадре запечатлена именно она в детстве. Они заявили, что не видят в фотографиях общих черт, а на старом снимке какая-то посторонняя девочка, лишь отдаленно напоминающая артистку.

Что примечательно, семейные фотографии Елены также вызывают различную реакцию у ее подписчиков. Так произошло, например, когда женщина показала снимки, сделанные в одном из московских кафе.