Посчитали все тарелочки 

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Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В Республике Адыгее завершился командный Чемпионат России и всероссийские соревнования по стендовой стрельбе, в которых приняли участие 171 спортсмен из 13 субъектов России.
Кубань делегировала на эти турниры 30 спортсменов. Мужская команда Краснодарского края стала лучшей в упражнениях СКИТ и ТРАП, представительницы прекрасного пола завоевали «серебро» в упражнении СКИТ. Бронзовые медали в упражнении ТРАП завоевала наша смешанная команда.
В рамках Всероссийских соревнований у мужчин Денис Шульгин из Краснодара стал третьим в упражнение ТРАП.
Результаты выступления:
Чемпионат России
Упражнение СКИТ мужчины
1 м — Краснодарский край (Калимуллин Сабир, Карпенко Павел, Землин Александр)
2 м — г. Москва
3 м — Липецкая область
Упражнение СКИТ женщины
1 м — г. Москва
2 м — Краснодарский край (Рябуха Сандра, Землина Кристина, Гусева Александра)
3 м — Республика Татарстан
Упражнение ТРАП мужчины
1 м — Краснодарский край (Калимуллин Сабир, Казадаев Владислав, Шульгин Денис)
2 м — Липецкая область-1  3 м — Липецкая область-2  Упражнение ТРАП смешанные команды
1 м — Республика Татарстан-1  2 м — Республика Татарстан-2  3 м — Краснодарский край (Казадаев Владислав, Штанько Дарья)
Всероссийские соревнования
Упражнение ТРАП мужчины
1 м — Алипов Алексей (г. Москва)
2 м — Копыстынский Артём (Республика Татарстан)
3 м — Шульгин Денис (г. Краснодар)
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