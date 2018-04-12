Посчитали все тарелочки 

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В Республике Адыгее завершился командный Чемпионат России и всероссийские соревнования по стендовой стрельбе, в которых приняли участие 171 спортсмен из 13 субъектов России.

Кубань делегировала на эти турниры 30 спортсменов. Мужская команда Краснодарского края стала лучшей в упражнениях СКИТ и ТРАП, представительницы прекрасного пола завоевали «серебро» в упражнении СКИТ. Бронзовые медали в упражнении ТРАП завоевала наша смешанная команда.

В рамках Всероссийских соревнований у мужчин Денис Шульгин из Краснодара стал третьим в упражнение ТРАП.

Результаты выступления:

Чемпионат России

Упражнение СКИТ мужчины

2 м — г. Москва

3 м — Липецкая область

Упражнение СКИТ женщины

1 м — г. Москва

3 м — Республика Татарстан

Упражнение ТРАП мужчины

1 м — Краснодарский край (Калимуллин Сабир, Казадаев Владислав , Шульгин Денис)

2 м — Липецкая область-1 3 м — Липецкая область-2 Упражнение ТРАП смешанные команды

1 м — Республика Татарстан-1 2 м — Республика Татарстан-2 3 м — Краснодарский край (Казадаев Владислав, Штанько Дарья)

Всероссийские соревнования

Упражнение ТРАП мужчины

3 м — Шульгин Денис (г. Краснодар)