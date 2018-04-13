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Игрок ЦСКА Головин подвел итоги еврокубкового сезона для клуба
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Игрок ЦСКА Головин подвел итоги еврокубкового сезона для клуба 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился мнением об игре клуба в еврокубках, сообщает "Советский спорт".
"Мы сыграли неплохой матч. Конечно, хотелось добиться положительного результата и выйти в следующий раунд, но немного не хватило. Ключевым стал отрезок при счете 2:0. Нужно было забивать третий гол, и шансы для этого были. В любом случае ЦСКА достойно выступил в еврокубках в этом сезоне, хотя понятно, что хочется побеждать в каждом турнире", — цитирует Головина "Чемпионат.Com".
Первая встреча между «Арсеналом» и ЦСКА завершилась разгромной победой канониров — 4:1. Ответный матч, прошедший 12 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершился со счетом 2:2. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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