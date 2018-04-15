В «Зените» прокомментировали травму голкипера Лунева

"Андрей Лунев прошел медобследование в Санкт— Петербурге, по итогам которого у него выявлено повреждение мышцы бедра. На ближайшие дни для него разработана индивидуальная программа, после выполнения которой станут известны точные сроки восстановления", — заявил Макаренко.

Ранее сообщалось, что Лунев выбыл до конца чемпионата России из-за травмы.