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В «Зените» прокомментировали травму голкипера Лунева
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В «Зените» прокомментировали травму голкипера Лунева 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель пресс-службы санкт-петербургского "Зенита" Антон Макаренко сообщил результаты медобследования вратаря Андрея Лунева, который получил травму в матче 26-го тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи». Слова специалиста приводит ТАСС.
"Андрей Лунев прошел медобследование в Санкт— Петербурге, по итогам которого у него выявлено повреждение мышцы бедра. На ближайшие дни для него разработана индивидуальная программа, после выполнения которой станут известны точные сроки восстановления", — заявил Макаренко.
Ранее сообщалось, что Лунев выбыл до конца чемпионата России из-за травмы.
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