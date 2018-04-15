В «Зените» прокомментировали травму голкипера Лунева 

Руководитель пресс-службы санкт-петербургского "Зенита" Антон Макаренко сообщил результаты медобследования вратаря Андрея Лунева, который получил травму в матче 26-го тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи». Слова специалиста приводит ТАСС.
"Андрей Лунев прошел медобследование в Санкт— Петербурге, по итогам которого у него выявлено повреждение мышцы бедра. На ближайшие дни для него разработана индивидуальная программа, после выполнения которой станут известны точные сроки восстановления", — заявил Макаренко.
Ранее сообщалось, что Лунев выбыл до конца чемпионата России из-за травмы.