Власти Петербурга готовы рассмотреть предложение об организации гонок «Формулы E»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. / ТАСС /. Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга готов рассмотреть вопрос проведения в городе автогонок «Формулы E», но пока обращений со стороны организаторов не поступало. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель председателя комитета Наталия Сафонова. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что обсуждал с президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом возможность проведения гонок в Сочи или Санкт-Петербурге.

"В случае официального обращения организаторов гонок «Формула Е», при условии подтверждения источников финансирования мероприятия, определения трассы гонок и получения всех необходимых согласований, комитет совместно со спортивной автомобильной федерацией Санкт-Петербурга готов рассмотреть вопрос о возможном проведении гонок в черте города с оказанием организационной и информационной поддержки", — ответила Сафонова на соответствующий запрос ТАСС. В комитете отметили, что пока в комитет обращений от организаторов не поступало.

По данным комитета, в настоящее время в городе все гоночные соревнования по автомобильному и мотоциклетному спорту проводятся на автодроме «Санкт-Петербург» в поселке Шушары (Пушкинский район). Техническое состояние автодрома и отсутствие необходимой инфраструктуры, по оценке спортивной автомобильной федерации, не позволяют проводить гоночные соревнования международного уровня. При этом государственной программой Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2017-2022 годы» проектирование и строительство гоночной трассы не предусмотрено.

Ранее кольцевые гонки союзного и международного масштаба проходили в городе на Неве на созданной в 1950-е годы первой советской трассе для автогонок с малой длиной круга «Невское кольцо». Она была расположена в Приморском районе города и частично проходила по берегу Малой Невы и Финского залива. Но в 2006 году трасса закрылась в связи со строительством нового стадиона на Крестовском острове.

О гонках

"Формула E" — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Чемпионами гоночной серии становились бразильцы Нельсон Пике-младший и Лукас ди Грасси, швейцарец Себастьян Буэми , ранее выступавшие в «Формуле-1».

В сезоне-2014/15 Россия уже принимала этап «Формулы Е» в Москве, гонки проходили вокруг Кремля.