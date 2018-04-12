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Верховный суд РФ отменил решение, позволявшее коллекционировать спортивное нарезное оружие
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Верховный суд РФ отменил решение, позволявшее коллекционировать спортивное нарезное оружие 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России по протесту Генпрокуратуры отменил решение, позволявшее гражданам коллекционировать спортивное нарезное оружие. Как отмечается в сообщении на сайте надзорного ведомства, ранее апелляционная коллегия Верховного суда РФ удовлетворила иск гражданина, оспаривавшего норму приказа МВД о выдаче лицензии на приобретение охотничьего и спортивного нарезного оружия.
"Апелляционная коллегия Верховного суда России фактически узаконила коллекционирование гражданами спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом", — отметили в Генпрокуратуре.
Между тем, согласно закону «Об оружии», спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему имеют право приобретать только граждане РФ, которые являются спортсменами высокого класса и которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием такого оружия.
Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек внес надзорное представление, и президиум Верховного суда отменил это решение.
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