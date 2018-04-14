Единороссы Турчак и Железняк несмотря на ракетные удары не стали отменять визит в Сирию

"Несмотря на обстрел американскими войсками и их союзниками Сирии, было принято решение не отменять поездку", — говорится в сообщении.

В рамках визита Турчак планирует встретиться со спикером Народного совета Сирии Хаммудом Саббахом, а также провести встречу с руководством партии Арабского социалистического возрождения ( БААС ), в рамках которой будет подписано межпартийное соглашение.

"Посредством грубых провокаций, Вашингтон и его два ближайших союзника, пытаются дискредитировать Россию и ее партнеров в глазах мирового сообщества. Срежиссированные западными спецслужбами инциденты в британском Солсбери и сирийской Думе намеренно трактуются как предлог для агрессии против Сирии и прямых угроз в адрес России", — заявил секретарь генсовета единороссов.

По его словам, площадка Совета Безопасности ООН используется не для ведения диалога, а для напористого продвижения агрессивной политики США. «Отсутствие каких-либо доказательств причастности России и Сирии к использованию химического оружия со стороны Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не принимается в расчет западными политиками и СМИ. Напротив, делается все, для того чтобы замести следы незаконной деятельности западных спецслужб при организации и реализации антироссийских провокаций», — считает Турчак.

Он высказал мнение, что попытки Вашингтона изменить баланс сил в Сирии являются «ударом по миру и стабильности». Однако, уверен единоросс, «провокации не достигнут своей цели, и, благодаря усилиям России, процесс мирного урегулирования сорвать не удастся».