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Единороссы Турчак и Железняк несмотря на ракетные удары не стали отменять визит в Сирию
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Единороссы Турчак и Железняк несмотря на ракетные удары не стали отменять визит в Сирию 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Галерея Чижова
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с заместителем, депутатом Госдумы Сергеем Железняком не стали отменять запланированный на субботу рабочий визит в Сирию, несмотря на ракетные удары США, и уже прибыли в страну для проведения ряда встреч. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"Несмотря на обстрел американскими войсками и их союзниками Сирии, было принято решение не отменять поездку", — говорится в сообщении.
В рамках визита Турчак планирует встретиться со спикером Народного совета Сирии Хаммудом Саббахом, а также провести встречу с руководством партии Арабского социалистического возрождения (БААС), в рамках которой будет подписано межпартийное соглашение.
"Посредством грубых провокаций, Вашингтон и его два ближайших союзника, пытаются дискредитировать Россию и ее партнеров в глазах мирового сообщества. Срежиссированные западными спецслужбами инциденты в британском Солсбери и сирийской Думе намеренно трактуются как предлог для агрессии против Сирии и прямых угроз в адрес России", — заявил секретарь генсовета единороссов.
По его словам, площадка Совета Безопасности ООН используется не для ведения диалога, а для напористого продвижения агрессивной политики США. «Отсутствие каких-либо доказательств причастности России и Сирии к использованию химического оружия со стороны Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не принимается в расчет западными политиками и СМИ. Напротив, делается все, для того чтобы замести следы незаконной деятельности западных спецслужб при организации и реализации антироссийских провокаций», — считает Турчак.
Он высказал мнение, что попытки Вашингтона изменить баланс сил в Сирии являются «ударом по миру и стабильности». Однако, уверен единоросс, «провокации не достигнут своей цели, и, благодаря усилиям России, процесс мирного урегулирования сорвать не удастся».
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