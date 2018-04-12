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Около 500 компаний из регионов могут получить поддержку для выхода на федеральный уровень
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Около 500 компаний из регионов могут получить поддержку для выхода на федеральный уровень 

ТАСС 29 минут назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Около 400-500 компаний России могут стать «региональными чемпионами» по проекту Минэкономразвития РФ и Российской венчурной компании, они будут получать консультативную поддержку для продвижения на федеральный уровень. Об этом ТАСС сообщил в четверг на Красноярском экономическом форуме директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.
"Сегодня в рейтинге «ТехУспех» — списке заметных быстрорастущих технологических компаний России — в нем 270 компаний. Около 70 из них — «национальные чемпионы», остальные имеют потенциал, чтобы быть «региональными чемпионами». Но при этом мы видим, что сильные регионы — Томск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск — могут дополнить этот список, они говорят, что могут брать более высокую планку. Это означает, что если брать регионы такого же масштаба, то это еще 400-500 компаний, которые могут стать заметными на инновационной поляне федерального масштаба", — рассказал Антонов.
По его словам, «региональные чемпионы» — это компании, которые «еще не заметны на федеральном горизонте, но зато начинают играть активную роль в развитии национальных кластеров или инициатив».
"Наша основная задача в этом проекте — дать им шанс стать «национальными чемпионами». Это инкубатор для будущих национальных чемпионов, но которые сейчас существенно зависят от развития бизнеса в регионе", — добавил он. «Региональные чемпионы» получат консультативную поддержку федеральных экспертов.
РВК планирует рассмотреть все регионы, которые захотят участвовать в проекте. «Мы знаем, как правильно отбирать компании, где их искать, какие данные с них собирать. Мы эту информацию передадим регионам, чтобы они, адаптировав это к своим нуждам, придумали свою модель: кто-то будет делать рейтинг, кто-то — ассоциацию», — отметил Антонов.
Минэкономразвития России вместе с РВК запустило В 2016 году приоритетный проект поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров «Национальные чемпионы». В проект отбираются компании с высоким экспортным потенциалом и темпом роста выручки, имеющие статус участника рейтинга «ТехУспех».
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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