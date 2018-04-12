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Хесе грозит отстранение от основы «Сток Сити»
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Хесе грозит отстранение от основы «Сток Сити» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающему «Сток Сити» Хесе Родригесу грозит отстранение от работы с первой командой, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, 25-летний футболист не вернулся вовремя в расположение «гончаров» после краткосрочной поездки в Испанию, где он навещал своего больного ребёнка.
Дело в том, что Хесе не предупредил о своём опоздании, на что очень гневно отреагировали как в тренерском штабе, так и в руководстве клуба. Помимо отстранения от основы испанцу грозит крупный штраф.
Напомним, что Хесе выступает за «Сток Сити» на правах аренды, а права на него принадлежат ПСЖ. В этом сезоне он сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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