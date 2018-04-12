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Член Совета Федерации: «Пусть биатлонисты подают в суд на Родченкова — тогда у него останется меньше времени на обвинения»
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Член Совета Федерации: «Пусть биатлонисты подают в суд на Родченкова — тогда у него останется меньше времени на обвинения» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по международным делам Андрей Климов прокомментировал «СЭ» ситуацию с обысками в штаб-квартире IBU (Международный союз биатлонистов), обвинениями в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб россиян.
Маски-шоу. Россию обвиняют в подкупе Международного союза биатлонистов
— Как вы считаете, это действительно борьба с допингом или целенаправленная травля России?
— Здесь сейчас все смешалось. Очень трудно отличить одно от другого. Не исключаю, что есть спортсмены с паспортами РФ, которые продолжают принимать запрещенные препараты, несмотря ни на что. Но нужно допускать и другое — что допинговые истории используется для дискредитации и России в целом, и нашего спорта. Это совершенно очевидная вещь.
И то, что на Западе в политических кругах есть соответствующее указание, и то, что там подключаются к этому спецслужбы — абсолютно точно. И лучшее доказательство — то, что такого рода случаи немедленно подхватываются органами внешнеполитической пропаганды США и рядом их союзников. Здесь уже идет речь не о спорте, а об антироссийской политике.
— А что в этой ситуации делать СБР и стоит ли вмешиваться в ситуацию высокопоставленным чиновникам?
— Полагаю, что необходимо использовать все правовые возможности для того, чтобы не только в спортивном арбитражном суде и других площадках общественно-спортивных организаций отстаивать свои права, но и использовать гражданско-правовые механизмы в судах общей юрисдикции. Это нужно для того, чтобы каждый такой факт нападения на достоинство и деловую репутацию наших граждан получил соответствующую оценку — это ведь, в том числе, и огромные моральные издержки. Никто не вправе наносить урон нашим спортсменам. Здесь нужно очень внимательно работать с юристами на разных площадках — как российских, так и иностранных.
— Почему верят только Григорию Родченкову и бездоказательно обвиняют наших биатлонистов?
— На месте всех пострадавших, я уже обложил бы его огромным количеством исков. И пусть разбирается, пусть у него появятся многомиллиардные траты. Понятно, что не заплатит. Но и времени на обвинение россиян во всех грехах останется меньше. (Арман МРТЧЯН)
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