Спортсмены Общества инвалидов Щербинки примут участие в городских соревнованиях

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Члены Общества инвалидов городского округа Щербинка 14 апреля примут участие в городских соревнованиях по инклюзивным видам спорта, которые пройдут в Измайловском парке. Об этом сообщил председатель организации Вячеслав Суворов.

— От нашей организации поедут примерно три-четыре человека, — уточнил Вячеслав Суворов

На площадках соревнования имеется электронный тир и айсшток (аналог игры керлинг).

Желающие смогут обучится игре в шаффлборд. Главная задача в этом виде спорта — запустить по размеченному полю шайбу, которая должна остановиться в пределах обозначенных линий. В этом виде спорта особенно важны меткость и собранность.