УЕФА оставил в силе дисквалификацию игроков молодежной сборной Мальты 

Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение сохранить дисквалификацию четырех игроков молодежной сборной Мальты за участие в договорных матчах в отборочном этапе юниорского чемпионата Европы 2017 года, сообщает пресс-служба организации.
Мальтийские футболисты Самир Араб, Райан Камензули, Ливелин Кремона и Люк Монтебелло были обвинены в неспортивной борьбе во время игр с командами Черногории и Чехии, в которых мальтийцы уступили со счетом 0:1 и 0:7 соответственно. Их наказали отстранением сроком от одного года до двух лет.
Все четверо подали апелляцию, однако УЕФА принял решение отклонить их.
Также пожизненную дисквалификацию получили Кайл Чезаре и Эмануэль Бриффу.
Отмечается, что в отношении еще одного футболиста Мэттью Кремоны также велось расследование. Его дело закрыто без применения санкций к игроку.