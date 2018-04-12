УЕФА оставил в силе дисквалификацию игроков молодежной сборной Мальты

Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение сохранить дисквалификацию четырех игроков молодежной сборной Мальты за участие в договорных матчах в отборочном этапе юниорского чемпионата Европы 2017 года, сообщает пресс-служба организации.

Все четверо подали апелляцию, однако УЕФА принял решение отклонить их.

Также пожизненную дисквалификацию получили Кайл Чезаре и Эмануэль Бриффу.