Знарок — без ЧМ-2018, атака на русский биатлон и позорище Буффона

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 12 апреля.

НАЗНАЧЕНИЕ. Илья Воробьев : «Люблю и уважаю Знарка . Буду к нему обращаться по сборной» Президент ФХР Владислав Третьяк объявил, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России, а Олег Знарок становится консультантом команды. Воробьев будет руководить командой на чемпионате мира в Дании, консультантом сборной стал Знарок.

МАСКИ-ШОУ. Россию обвиняют в подкупе международного союза биатлонистов Деятельность Международного союза биатлонистов может быть парализована из-за обвинений в коррупции, которые предъявлены президенту этой организации норвежцу Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю немке Николь Реш. Последняя уже подала в отставку, и не исключено, что скоро ее примеру последует Бессеберг. Начинается новый виток обвинений в адрес российских спортсменов?

ЛИГА ЕВРОПЫ. Делай, как «Рома». Головин , ты можешь Сегодня в Москве пройдет ответный матч ЦСКА с «Арсеналом». Разница в классе между соперниками такая же, как у «Ромы» с «Барселоной. Но Александр Головин — тот человек, благодаря которому римская сказка может повториться в Москве.

ПРОВАЛ. Буффон ушел по-английски Эпическая развязка четвертьфинала Лиги чемпионов — „Ювентус“ смог отыграть три мяча у »Реала" , но в компенсированное время вылетел из-за спорных решений английского арбитра Майкла Оливера : пенальти и удаления Джанлуиджи Буффона

МНЕНИЕ. Буффона выгнали по делу. Оливер красавчик Буффон — великий? Легенда? Капитан команды, мля? Да, но где в правилах игры в футбол написаны все эти слова? Где написано, что Буффону позволено бегать с перекошенной рожей за арбитром, пусть на 93-й минуте, пусть в матче, в котором его команда совершила подвиг? Сергей ЕГОРОВ комментирует выходку великого итальянца.

ОТКРОВЕНИЯ. «Не понял, почему Малкин завелся». Кузнецов — об Овечкине, Кубке Стэнли и чемпионате мира В ночь с четверг на пятницу за океаном стартует серия первого раунда Кубка Стэнли между двумя клубами, которые вызывают повышенный интерес у российских болельщиков, — «Вашингтон» — «Коламбус». Корреспондент «СЭ» Алексей ШЕВЧЕНКО поговорил с одной из главных звезд «Кэпиталз» — нашим форвардом Евгением Кузнецовым — о конфликте с Евгением Малкиным, неудачной попытке забить «гол года» и сложных отношениях между Россией и США.

ЭКСКЛЮЗИВ. Алекс: " Карпин говорил, что я мог бы стать отличным тренером для "Спартака" Бразильский полузащитник был одним из лидеров «Спартака», который в 2009 году выиграл серебро чемпионата России. Он уже больше года находится без клуба, но карьеру футболиста еще не завершил. В интервью «СЭ» 36-летний игрок рассказал рассказал о дружбе с Валерием Карпиным, похвалил Педро Рошу и заявил, что купил бы Витинью с закрытыми глазами.

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