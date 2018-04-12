Наши танцоры забрали все золото

7 и 8 апреля в московском Дворце спорта «Мегаспорт» с успехом прошли международные соревнования по танцевальному спорту.

Столица приняла Кубок Европы по латиноамериканской программе, первенство мира по двоеборью в возрастной категории до 21 года, рейтинговые соревнования Всемирной федерации танцевального спорта WDSF World Open Standard and Latin. В соревнованиях приняли участие порядка 1000 спортсменов из 34 стран мира, 137 танцевально-спортивных клубов и 87 городов.

— Мы впервые проводим международные соревнования в «Мегаспорте». И все в восторге от нового места, возможностей Дворца спорта. Танцевальный спорт красив сам по себе и нуждается в соответствующем обрамлении. Зрители должны получать удовольствие не только от танца, но и от атмосферы, от шоу. Более того, мы пытаемся показывать, что все танцевальные направления у нас едины. Перед зрителями в рамках церемонии открытия выступали и спортсмены акробатического рок-н-ролла, и танцоры брейк-данса.

В «Мегаспорте» собралось 70 пар, выступающих в ряде дисциплин. По словам Ерастовой, это беспрецедентное количество — более 46 пар соревнования такого уровня не набирают.

— Это говорит о том, что в Россию хотят ехать, России доверяют. Доверяют в том числе представители международного сообщества в то тяжелое время, в котором наша страна находится в принципе и в спорте в частности. Мы стараемся сделать так, чтобы российский танцевальный спорт был на уровне и к нам едут, нас поддерживают. Эту планку необходимо держать, — подчеркнула она.

Красочный парад участников первенства мира, выступление профессиональных танцевальных коллективов создали праздничную атмосферу в зале. Настоящим подарком для любителей танцевального спорта стали рейтинговые соревнования WDSF World Open по латиноамериканской и европейской программам в исполнении сильнейших танцевальных дуэтов России и мира.

По итогам финала WDSF World Open Latin на первую ступень пьедестала поднялись серебряные призеры чемпионата мира и чемпионы Европы, многократные чемпионы России Армен Цатурян и Светлана Гудыно, представляющие Москву. Тимур Имаметдинов и Нина Беззубова из Германии заняли второе место, бронза у серебряных призеров чемпионата России москвичей Андрея Гусева и Веры Бондаревой.

Звездный состав участников WDSF World Open Standard не оставил равнодушным ценителей европейской программы. На призовые места претендовали Дания, Польша и Россия. Однако весь пьедестал почета заняли российские спортсмены. Трехкратные чемпионы мира и Европы, многократные чемпионы России, Дмитрий Жарков Ольга Куликова , выступающие за Москву, стали победителями соревнований. Евгений Мошенин и Дана Спицына из Южно-Сахалинска стали вторыми, а москвичи Евгений Никитин и Анастасия Милютина замкнули тройку лидеров.

В первенстве мира по двоеборью в возрастной категории до 21 года приняли участие 70 танцевальных дуэтов из 18 стран мира. В упорной борьбе победу одержали москвичи Семен Хржановский и Елизавета Лыхина, серебряными призерами стали Олег Чжен и Алина Агеева (также из Москвы), бронзовые награды у представителей СанктПетербурга Глеба Банникова и Марии Смирновой

— Соревнования впечатляют атмосферой и масштабами. Очень хочется танцевать, музыка превосходная, — сказал Семен Хржановский. — С одной стороны, дома выступать легче. Но в то же время на нас лежит большая ответственность, потому что соревнования проходят в родных стенах и ты представляешь флаг своей страны. Нас поддерживали наши родители, тренеры, друзья, одноклубники и все, кто смог сюда приехать. Благодаря всем этим людям мы смогли победить! В воскресенье в Кубке Европы по латиноамериканской программе приняли участие 22 танцевальных дуэта из 22 европейских государств.

В финальном противостоянии победу одержали представители Румынии. Италия на втором месте. Артем Ефанин и Анна Дергунова стали бронзовыми призерами Кубка Европы. Всего за два дня проведения международных соревнованиях российскими спортсменами в «Мегаспорте» были завоеваны девять медалей — три золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

В воскресенье также прошли соревнования среди самых юных спортсменов. За Кубок Мэра Москвы боролись 15 сильнейших московских танцевальных дуэтов в возрастной категории мальчики и девочки 10–11 лет. Все участники получили специальные подарки от Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Обладателями Кубка Мэра Москвы стали представители столичной «Империи» Лев Тимошенко и Алиса Павлова, Константин Савченков и Дарья Шилова (ТСК «Санти») заняли второе место, бронза у Максима Кулютникова и Анны Обуховой (ТСК «Корона»).