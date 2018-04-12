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Сергей Тараканов: «Кондрашин „мягким“ никогда не был»
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Сергей Тараканов: «Кондрашин „мягким“ никогда не был» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов отметил, что Владимир Кондрашин — своеобразный, авторитарный человек. Тараканов также добавил, что Кондрашин никогда не был «мягким».
— В давнем интервью вы обронили — Кондрашин был вовсе не таким мягким и демократичным, как многим кажется.
— Вот «мягким» Кондрашин никогда не был! Как бы сказать, чтоб его не обидеть… В кино он показан совсем другим, чем был на самом деле. Это не значит, что Владимир Петрович — плохой человек. Своеобразный. Авторитарный. Мог замкнуться, уйти в себя.
— К вам с теплотой относился?
— Выделял меня. Сидим в Сухуми — вдруг принесет мне стакан сметаны.
— Какая прелесть.
— Сам не съест — мне отдаст! Поговорит со мной чуть больше. Эдакая скупая мужская ласка. Но в то же время, как и многие тренеры в моей жизни, мог оскорбить. Причем Кондрашин не считал это оскорблением, просто стиль такой общения с игроками!
— Мы-то слышали, кроме слов «чурбан», «баран» и «скобарь», тяжелого у него в обороте не было.
— Да ну! Кличек на букву «г» у меня было бесчисленное количество.
— Это какие же?
— Гнус. Говно. Гниль. И так далее. Пол-"Юбилейного" собиралось слушать. Но «чурбан» и «баран» — его любимое. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)
Полностью интервью Тараканова — скоро в «СЭ»
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