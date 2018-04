Вместо «сахарных» групп: что стоит знать о рождении рок-н-ролла

Все любители рок-н-ролла сегодня соберутся на вечеринки, посвященные любимой музыке, а музыканты достанут гитары, чтобы в очередной раз сыграть прославившие жанр хиты. Ведь 13 апреля — Всемирный день рок-н-ролла. В честь такого события портал Москва 24 дарит вам краткую хронологию самого свободного и бескомпромиссного жанра популярной музыки — от рождения до зрелости и новой жизни в следующем воплощении.

Дата 13 апреля была выбрана для праздника неслучайно: именно в этот день в 1954 году американский певец Билл Хейли вместе со своей группой The Comets записал песню Rock Around the Clock, обозначившую начало новой эпохи в развитии популярной музыки. В этот день восемь лет спустя произошло и другое значимое для жанра событие — 13 апреля 1962 года группа The Beatles впервые выступила в клубе «Звезда» в Гамбурге, что стало очень важным событием в их карьере.

Сегодня слово «рок-н-ролл» используется в двух значениях: как название жанра, родившегося в США в 1950-е, и как синоним рок-музыки, к началу 1960-х годов отделившейся от рок-н-ролла и получившей развитие во всем мире.

Справедливости ради нужно отметить, что жанр начал зарождаться еще до появления знаменитой песни Билла Хейли — его «родителями» можно считать ритм-н-блюз и кантри, традиционно афроамериканский и «белый» жанры соответственно. К ним в разных долях примешивались и буги-вуги, и джаз, и блюз, и госпел. Новый жанр отличали быстрый темп, отчетливый ритм и совершенно новый стиль исполнения: рок-н-ролл создавался молодежью для молодежи.

Вместо «сахарных» групп, заполнявших эфиры радиостанций и поющих расслабленные сентиментальные песни, радиоприемники и концертные залы наводнили настоящие дикари — молодые, непокорные, жаждущие взаимообмена культур. Появление новой музыки и ее внезапная популярность в массах вызвала эффект разорвавшейся бомбы — респектабельные белые американцы, наслаждавшиеся экономическим подъемом и жаждавшие спокойной жизни, были в ужасе. Но буйство молодежи, уставшей от скучного послушания, было уже не остановить.

Добавим, что жанр возник в южных штатах, где культура афроамериканцев в больших масштабах смешивалась с европейской музыкальной культурой. Развитию помогла и восходящая популярность независимых лейблов и музыкальных радиостанций, становившихся все более популярными у подростков. Рок-н-ролл стал первым стилем популярной музыки, созданным на равных белыми и афроамериканскими исполнителями — помимо популярности самого жанра это во многом способствовало и снижению напряжения в США, связанного с расовыми предрассудками.

Первопроходцы Поскольку развитие рок-н-ролла происходило постепенно, нельзя точно выделить первую песню или альбом, которые можно было бы отнести к этому жанру. Ясное одно — его возникновение стало возможным, прежде всего, благодаря синтезу афроамериканской и «белой» культур, обогативших друг друга новыми звуками и совместно создавших из них рок-н-ролл.

Среди первых хитов, относившихся к жанру, кроме хита Хейли, можно назвать и That’s All Right Элвиса Пресли , и The Fat Man Фэтса Домино. Но именно Rock Around the Clock, первоначально обозначенная на дисках как фокстрот, стала своеобразным флагманом жанра, принесшим ему популярность и успех.

Являвшийся принципиально «молодой» музыкой, производимой и потребляемой подростками, рок-н-ролл довольно быстро «определился» с любимчиками и получил собственный символ, которым стал молодой Элвис Пресли, достигший к 1956 году необыкновенной популярности. Именно с его успеха рок-н-ролл начал свою дорогу в большой мир — им заинтересовались и крупные звукозаписывающие лейблы, и киномагнаты, а новую музыку стали слушать по всему миру (прежде всего — в Великобритании, спустя несколько лет сформулировавшей собственный «ответ» американцам).

"Британское вторжение" Жизнь рок-н-ролла как «чистого» жанра продлилась недолго, но именно он дал толчок к развитию новых музыкальных направлений, среди которых главную роль заняла рок-музыка. В отличие от рок-н-ролла, инициативу в развитии рока у Соединенных Штатов перехватила Великобритания, в 1960-е совершившая «британское вторжение» в Америку с «The Beatles» во главе.

Главные исполнители:

Историческая шпаргалка:

Декабрь 1949 — Фэтс Домино записывает песню The Fat Man, многими рассматриваемую как первая запись в стиле рок-н-ролл. Январь 1951 — выходит Rocket 88 Джеки Бренстона и Айка Тернера (Kings of Rhythm), поднявшаяся до верхних строчек чарта — еще один ранний успех рок-н-ролла. Февраль 1952 — основана звукозаписывающая компания Sun Records. Впоследствии именно она выпустит музыку Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса и Джонни Кэша. Май 1952 — состоялся концерт, вошедший в историю как первый рок-н-ролльный. Был организован диск-жокеем Аланом Фридом в Кливленд Арене. Аудитория концерта, состоявшая в основном из афроамериканской молодежи, насчитывала двадцать тысяч человек. Январь 1953 — Билл Хейли записывает Crazy Man Crazy, считающуюся одним из первых рок-н-ролльных хитов белого музыканта. Июль 1953 — 18-летний Элвис Пресли приходит в студию Sun Records, чтобы записать две песни в качестве подарка на день рождения своей маме. С этого события начинается его карьера. Июль 1954 — выходит первый сингл Элвиса That’s All Right (Mama) / Blue Moon of Kentucky, оба трека с которого являются кавер-версиями. Октябрь 1955 — выходит фильм «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином в главной роли. Ставший одним из главных кинохитов года, он представил тинэйджерам нового героя, бунтующего против правил, насаждаемых обществом и родителями. Январь 1955 — Элвис Пресли, Литл Ричард и Чак Берри появляются в чартах поп-музыки. Мир получает первых легенд рок-н-ролла. Тогда же главный популяризатор жанра Алан Фрид организует «Рок-н-ролльную вечеринку», на которую послушать Фэтс Домино и The Drifters приходят более пятнадцати тысяч человек. 1956 — Джон Леннон получает в подарок свою первую гитару, а вскоре создает первую группу, the Quarrymen, закладывая основу для «британского вторжения».

Лиза Минаева