Адское побоище: лучшие бейсболисты Америки отбросили биты и махались на кулаках

Стычки случились сразу в двух городах США.

Даже если вы считаете бейсбольные матчи скучными и совсем не разбираетесь в правилах — это не важно. Драки всегда вызывают интерес, а тут устроили разборки здоровые парни с битами. К счастью для участников, бои прошли на кулаках.

Битва в Денвере

Первая драка состоялась в Денвере, где местный «Колорадо» принимал «Сан-Диего». Страсти начали накаляться уже в дебюте: в первом иннинге от броска питчера пострадал шортстоп «Колорадо» Тревор Стори, во втором — мяч угодил в запястье аутфилдера «Сан-Диего» Хантера Ренфро.

В третьем иннинге Луис Пердомо запустил мяч в лидера хозяев Нолана Аренадо. И это уже не казалось случайностью.

Аренадо сорвался с цепи и бросился к обидчику, который секундами позже успел попасть в него еще и своей перчаткой. Ответ от игрока «Колорадо» получился менее убедительным:

К эмоциям Нолана Аренадо не привыкать ни болельщикам, ни даже партнерам по команде.

По итогу сшибки, которая продолжалась почти две минуты, до конца матча было удалено 5 игроков, включая Пердомо и Аренадо. Болельщики, в свою очередь, оценили поступок Аренадо положительно и поддержали бейсболиста.

Битва в Бостоне

117-летняя история противостояния «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз» насчитывает много сражений в прямом и переносном значении этого слова. Сегодня добавилось еще одно. Сражение на кулаках.

Большой стычке предшествовал вот этот инцидент. В третьем иннинге Тайлер Остин из «Янкиз» чуть было не снес с ног своего соперника Брока Холта.

Конфликт удалось погасить, но ненадолго. В седьмом иннинге Тайлер Остин вышел на битву против Джо Келли . Питчер хозяев сразу же дал понять, что мяч полетит в Остина. С первого раза попасть в оппонента Келли не удалось, вторая попытка оказалась более удачной:

Остин психанул, бросил биту и побежал разбираться с Келли, а через несколько секунд к ним присоединились все остальные игроки. Кэтчер хозяев Кристиан Васкез пытался предотвратить драку, но один в поле не воин.

В Бостоне до конца игры удалили всего трех человек — помимо Остина и Келли под раздачу попал тренер «Нью Йорка» Фил Невин.

Очередная игра «Ред Сокс» и «Янкиз» состоится сегодня ночью. И вполне вероятно там снова будет очень жарко.