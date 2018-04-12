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Песков прокомментировал возможный запрет Telegram в России
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Песков прокомментировал возможный запрет Telegram в России 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В Кремле не считают Telegram уникальным мессенджером: в случае его блокировки выбор богатый.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию вокруг мессенджера Telegram, которым, в частности, пользуются и в администрации Кремля.
"Чем заменить пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый", — заметил Песков.
Сейчас идет рассмотрение иска о блокировке Telegram в суде, напомнил представитель Кремля и предложил дождаться его итогов. «Еще раз повторяю, закон есть закон», — заключил он.
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