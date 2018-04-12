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Бьорн Ферри: Необходимо заменить все руководство IBU
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Бьорн Ферри: Необходимо заменить все руководство IBU 

Советский спорт 1 час назад
— Дыма без огня не бывает. Обыски не проводятся без серьезных для того оснований. Я наверняка соревновался с теми, кто употреблял допинг, и это очень плохо.
Я думал, что делается все возможное для того, чтобы спорт оставался чистым. Я убежден, что подавляющее большинство биатлонистов действительно желает этого, и это настоящий скандал, что у нас нет лидеров, обладающих по-настоящему твердым характером.
Не думал, что обман мог осуществляться на таком высоком уровне. Я понимаю, когда кто-то мошенничает, и это трудно установить, но если имеются положительные допинг-пробы, которые были скрыты, то всем спасибо и до свидания. Просто заменить всю верхушку.
Любые действия имеют последствия. Речь о взрослых людях, но ведь власть постепенно развращает. Хочется думать, что этого не происходит. Но очевидно, что это не так. А в этом случае было бы лучше не держать одного человека на посту 30 лет, а менять руководство чаще, — заявил Ферри.
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