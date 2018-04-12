Турчак напомнил единороссам о необходимости придерживаться открытой модели праймериз

«Ряд региональных отделений Партии выразили желание отклониться от базовой модели предварительного голосования. Возможность таких отклонений в обязательном порядке согласовывается с Президиумом Генерального совета. Хочу сказать, что впредь мы подобные просьбы, наверное, даже не будем выносить на Президиум, а сразу отправлять отрицательные ответы», — цитирует Турчака пресс-служба ЕР

Он напомнил, что XVII Съезде «Единой России» было принято решение о том, что предварительное голосование (ПГ) на кампаниях любого уровня проводится исключительно в рамках первой модели, подразумевающей участие в голосовании всех избирателей, а не только членов Партии. Применение иных моделей возможно, если количество избирателей не превышает 1000.

«Тем не менее с различной аргументацией своих исключительных особенностей к нам поступают на рассмотрение просьбы об изменении модели предварительного голосования. На сегодняшний день это Республика Северная Осетия — Алания, Белгородская, Кемеровская, Костромская и Тверская области, а также Ненецкий автономный округ», — перечислил Турчак.

Секретарь регионального отделения Республики Северная Осетия — Алания Тимур Ортабаев, в частности, говорил о том, что голосование по открытой модели невозможно из-за нестабильной политической ситуации в регионе. Слово взял и секретарь Кемеровского регионального отделения Алексей Синицын , по мнению которого траурные события, которые происходят в области в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», будут наслаиваться на голосование, и это может повлиять на мнение населения, в связи с чем целесообразно провести предварительное голосование по третьей модели.

Комментируя обращение Синицына, Турчак отметил, что секретарь Кемеровского отделения доказал свою эффективность в ходе избирательной кампании и текущей партийной работы, и подчеркнул, что он должен вернуться в регион, провести голосование максимально открыто и отобрать действительно лучших. Синицын со своей стороны пообещал выполнить эту задачу.

Прокомментировал секретарь Генсовета партии и обращения других регионов. «Я понимаю, когда есть объективные причины: стихийное бедствие, тип расселения, как, например, в Якутии, иные причины, объективно препятствующие собрать в Единый день предварительного голосования избирателей на счетных участках — тогда мы можем рассмотреть такую мотивацию. На мой взгляд, политическая аргументация — это чаще всего субъективная оценка. Субъективные факторы во внимание приниматься не будут. Не надо включать артиллерию, она не тяжелая для партии», — подчеркнул Турчак.

По его словам, существовали примеры в регионах, когда партия уходила от более конкурентной модели предварительного голосования и в результате не только теряла перспективных сторонников, но уровень поддержки на выборах. «Зачем мы принимает решения Съездом, чтобы потом запускать череду исключений? Это неправильно, это „ящик Пандоры“ для Партии», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Пресс-служба партии «Единая Россия»