Семак: «Плотный график ЦСКА не поможет „Уфе“

— Обычная подготовка в привычном для нас режиме, готовимся как всегда, как к любому матчу чемпионата. Осталось не так много игр, нам нужно постараться как можно лучше выступить в каждом оставшемся матче.

— В предыдущих двух турах «Уфа» потерпела обидные поражения. Как данное обстоятельство сказалось на настроении и настрое внутри коллектива?

— Кончено, обидно проигрывать. Я думаю, и в домашнем нашем матче могли рассчитывать на лучший итоговый результат. К сожалению, немного не получилось. И выездная игра в Туле, несмотря на то, что с точки зрения качества, возможно, повлияло качество поля, что не могли много атаковать, не создали достаточного количества голевых моментов. При всем при этом могли и победить, и сыграть вничью или проиграть. К сожалению, так и вышло, достаточно обидное для нас поражение. Но и поражение, и победы — это составляющие футбола. Мы должны извлекать выводы из наших игр с точки зрения качества, делать выводы, двигаться вперед, показывать максимум того, что мы можем.

— Возвращаясь к матчу с ЦСКА. Вы большую часть карьеры провели как раз за «армейский» клуб. Для вас на данный момент ЦСКА — это принципиальный соперник?

— Нет, для меня нет принципиальных соперников, также как и для нашей команды. Каждый соперник принципиален, все матчи очень сложные и напряженные. Нам нужно выкладываться на 100%, чтобы играть так, как можем играть на максимуме своих возможностей.

— У ЦСКА плотный график матчей. Команда играет два раза в неделю. Учитываете ли вы тот фактор, что в матче с «Уфой» «армейцы» подойдут не в оптимальных кондициях?

— Я не думаю, что это может серьезным образом сказаться. Команды, выступающие в Европе, привыкли к такому графику. И для ЦСКА или других наших команд нет никаких проблем играть через два дня на третий, через три на четвертый. Здесь тренировочный процесс моделируется, и футболисты только играют и восстанавливаются. Некоторым так даже комфортнее играть.

— «Армейский» клуб возглавлял бывший главный тренер «Уфы» Виктор Ганчаренко . Это обстоятельство может стать преимуществом «армейцев» при подготовке к матчу с «Уфой»?

— Я не думаю, что большое преимущество. Я думаю, что Виктор Михайлович знает многих игроков, но с момента, когда он тренировал команду, серьезно изменился стартовый состав. Один-два человека играют в стартовом составе с того времени, когда Виктор Михайлович возглавлял команду. Конечно, он многих ребят знает, знает, как обстоят дела. Но я не думаю, что это может как-то помочь или помешать.

— В общей группе не тренируется казахский нападающий Еркебулан Сейдахмет. Что с ним произошло?

— Он получил повреждение перед матчем в Туле, сейчас ждем, когда он реабилитируется. Будем смотреть насколько и как быстро он сможет вернуться в строй.

— Есть шанс, что он сыграет против ЦСКА?

— Шанс всегда есть.

— Можно ли рассчитывать в предстоящей игре на Вячеслава Кротова?

— Шансы есть, мы будем решать уже перед матчем, насколько он готов выйти на матч.

— А Сильвестр Игбун готов играть с первых минут?

— Это тоже будет зависеть от того, в какой форме он подойдет, насколько его будет беспокоить старая травма или не будет. Насколько он готов функционально, решим к началу матча.

— В предстоящей игре также не примет участия из-за перебора желтых карточек Веролюб Салатич . Вы уже решили, кто его заменит в стартовом составе?

— У нас есть варианты, для нас это серьезная потеря. Но это возможность для других игроков проявить себя. У нас есть вариативность. В любом случае у нас есть кем заменить его. Это шанс для тех игроков, которые не всегда попадали в стартовый состав, доказать своей игрой то, что они заслуживают играть в стартовом составе.