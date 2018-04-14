Молодых профессионалов отправят на Сахалин

Победители поедут в Южно-Сахалинск, где с 8 по 12 августа состоится финал. Многие из собравшихся являются победителями региональных турниров в своих компетенциях.

Самарская область — один из первых регионов нашей страны, присоединившихся к движению WorldSkills Russia. В сентябре 2012 г. в Самаре прошел первый областной этап национального чемпионата, а уже в 2013 г. Тольятти принял первый общероссийский чемпионат.

В 2018 г. в состав региональной команды вошли 85 человек-участников и экспертов. А, отбор пройдет в апреле–мае в 17 российских регионах, в том числе в нашей губернии. К нам приедут участники по компетенции «Физическая культура и спорт».

"В прошлом году я на таких мероприятиях был волонтером, а в этот раз стал участником и вошел в число региональных победителей в физкультурно-спортивной номинации. Рад, что именно этот турнир пройдет в Тольятти. Дома и стены помогают. А путешествовать будем позже. Надеюсь пройти отборочный этап и отправиться на сахалинский финал. — рассказал студент тольяттинского социально-педагогического колледжа Глеб Виньковский. — Я должен буду показать жюри теоретические знания и применить их на практике. В частности, не исключено, что придется разработать и провести занятие, по подготовке молодежи к сдаче норм ГТО".

Планирует поехать в Южно-Сахалинск и студента самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Дарья Зинина. «Надеюсь, сумею показать свое профессиональное мастерство как администратор гостиницы. Главное, я должна уметь решать различные вопросы гостей, во время их проживания в отеле. А во время презентации, хочу показать свои лучшие наработки. — пояснила она. — Эта профессия помогает мне развиваться как личности. Именно общение с людьми дает такую возможность. Практика, показала, что я не ошиблась с выбором специальности „Гостиничный сервис“. В год чемпионата на работников отелей ложится дополнительная нагрузка. Но это позволяет получить дополнительный опыт.»

"Рабочие профессии набирают все большую популярность среди молодежи. Во многом благодаря — движению «Молодых профессионалов» — WorldSkills, замечают в региональном министерстве образования и науки . На отборочном этапе в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» нашу губернию представит студент Поволжского государственного колледжа Владислав Волков

"Во время соревнований по специальному чертежу участники должны выточить определенную деталь, предварительно написав программу для станка. Поэтому мы должны знать программирование в рамках своей компетенции. Надеюсь успешно выступить. — рассказал он. — Отборочный турнир пройдет в Комсомольске на Амуре. А там и до Сахалина недалеко. Участие в WorldSkills дает возможность получить работу на самых современных производствах. Я, например, учись и одновременно практикуюсь на ПАО «Кузнецов» . А это крупнейшие предприятие авиационного и космического двигателестроения".