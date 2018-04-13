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Команда Дериглазовой выиграла ЧР по фехтованию среди рапиристок
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Команда Дериглазовой выиграла ЧР по фехтованию среди рапиристок 

Чемпионат.com 1 час назад
Первая сборная Курской области выиграла командные соревнования рапиристок на чемпионате России по фехтованию, который проходит в Смоленске. В финале олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, Юлия Бирюкова, Екатерина Кажикина и Кристина Самсонова одержали победу над первой командой Москвы, за которую выступали чемпионка России — 2018 Светлана Трипапина, Яна Алборова, Кристина Новалиньска и Виктория Юсова, со счётом 45:36.
Бронзовые медали завоевала команда Татарстан 1. В поединке за третье место Аделя Абрахманова, Регина Гарифуллина, Марта Мартьянова, Анастасия Семёнова взяли верх на рапиристками из Башкортостана — 45:34.
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