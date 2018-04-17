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Виктория Лопырева придумала название новому району Ростова
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Виктория Лопырева придумала название новому району Ростова 

161.ru 41 минуту назад
Фото: 161.ru
Глава региона Василий Голубев объявил конкурс названий для нового района Ростова, который построят на месте бывшего аэропорта. С просьбой придумать имя району он обратился ранее в эфире телеканала «Дон24», а теперь и в твиттере.
— Строительство нового жилого района таких масштабов в городах-миллионниках — дело не рядовое. И вы можете внести свою лепту, предложив звучное и красивое имя этому району, — написал губернатор.
Известная российская модель, уроженка донской столицы Виктория Лопырева отреагировала на призыв и озвучила свой вариант — Платовский. Она посчитала его подходящим, «так как место освободилось в результате строительства нового аэропорта Платов». Но красавицу ждало разочарование: оказывается, такой район в городе уже существует, рядом с Ростовским морем. Об этом ей написал официальный представитель ФК «Ростов».
— … Иду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. Почему бы не назвать район «Прекрасный», — подкинула еще одну идею Лопырева и покинула беседу.
На территории бывшей авиагавани построят жилье для 100 тысяч человек
Остальные ростовчане оказались более изобретательными в этом смысле. В комментариях можно было встретить такие названия, как: Взлётный, Авиатор, Воздушная гавань, Меотида, Залговский.
Масштабная стройка на месте бывшей авиагавани должна начаться в следующем году. Общая площадь проекта составит 350 га, здесь возведут более 4 миллионов кв. м недвижимости, построят 8 школ, более 20 детских садов, 4 поликлиники, а также множество детских площадок, магазинов и объектов социальной инфраструктуры. В микрорайоне смогут проживать более 100 тысяч человек. Сдача первых домов запланирована на 2021 год.
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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