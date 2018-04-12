Ещё
«Ред Булл Зальцбург» — «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ред Булл Зальцбург» — «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
«Лацио» гостит в Зальцбурге в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ред Булл Зальцбург
Лацио
Вальке Александр • Лайнер Штефан • Рамальо Андре • Чалета-Цар Дуе • Ульмер Андреас • Шлагер Ксавер • Хайдара Амаду • Бериша Валон • Ябо Рейнольд • Хи-Чан Хван • Даббур Мунас
Запасные: Гульбрандсен Фредрик • Минамино Такуми • Фаркас Патрик • Станкович Чичан • Вольф Ханнес • Понграчич Марин • Enock Mwepu
Стракоша ТомасЛуис Фелипе • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Баста Душан • Пароло МаркоЛукас ЛейваМилинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Иммобиле Чиро • Альберто Луис
Запасные: Нани Луиш • Кайседо Фелипе • Касерес Мартин • Лукаку Джордан • Андерсон Фелипе • Гуерриери Гуидо • Мурджа Алессандро
12 апреля. Стадион «Ред Булл Арена».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Марсель" – "РБ Лейпциг": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Венгер опасается повторения сюжета матчей Лиги чемпионов Семак: "Плотный график ЦСКА не поможет "Уфе"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США54
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборная РФ установила новый антирекорд249
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение