«Лацио» гостит в Зальцбурге в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ред Булл Зальцбург
Лацио
Вальке Александр • Лайнер Штефан • Рамальо Андре • Чалета-Цар Дуе • Ульмер Андреас • Шлагер Ксавер • Хайдара Амаду • Бериша Валон • Ябо Рейнольд • Хи-Чан Хван • Даббур Мунас
Запасные: Гульбрандсен Фредрик • Минамино Такуми • Фаркас Патрик • Станкович Чичан • Вольф Ханнес • Понграчич Марин • Enock Mwepu
Стракоша Томас • Луис Фелипе • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Баста Душан • Пароло Марко • Лукас Лейва • Милинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Иммобиле Чиро • Альберто Луис
Запасные: Нани Луиш • Кайседо Фелипе • Касерес Мартин • Лукаку Джордан • Андерсон Фелипе • Гуерриери Гуидо • Мурджа Алессандро
12 апреля. Стадион «Ред Булл Арена».
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