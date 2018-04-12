«Марсель» — «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

«Марсель» и «РБ Лейпциг» ведут борьбу за место в полуфинале Лиги Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Марсель

РБ Лейпциг

12 апреля. Стадион «Велодром» (Марсель).

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