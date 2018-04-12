«Марсель» и «РБ Лейпциг» ведут борьбу за место в полуфинале Лиги Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Марсель
РБ Лейпциг
Пеле Йоанн • Сакаи Хироки • Камара Бубакар • Густаво Луис • Амави Жордан • Лопес Максим • Сансон Морган • Сарр Буна • Пайе Димитри • Товен Флорьян • Митроглу Константинос
Запасные: Рами Адиль • Сертик Грегори • Жермен Валер • Окампос Лукас • Н'Джие Клинтон • Замбо-Ангисса Андре • Эскале Флориан
Гулач Петер • Ильзанкер Штефан • Конате Ибраима • Юпамекано Део • Клостерманн Лукас • Кампль Кевин • Демме Диего • Кейта Наби • Брума Арминду • Забитцер Марсель • Огюстен Жан-Кевин
Запасные: Форсберг Эмиль • Кайзер Доминик • Орбан Вилли • Вернер Тимо • Поульсен Юссуф • Мвого Ивон • Бернардо Фернандес
12 апреля. Стадион «Велодром» (Марсель).
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