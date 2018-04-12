Дмитрий Чернышенко: «Третьяк — это наш золотой фонд»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поздравил Владислава Третьяка с переизбранием на пост главы ФХР. Чернышенко также добавил, что Третьяк продолжает оставаться примером для молодых поколений хоккеистов.

— Третьяк — это наш золотой фонд, — цитирует пресс-служба КХЛ Чернышенко. — Нечасто складывается так, что великий спортсмен, завершив карьеру, находит себя в другой сфере, и в ней добивается не меньших успехов. Мы все гордимся тем, что работаем вместе с лучшим вратарем 20 века. Думаю, на хоккейной карте России не осталось мест, где бы не побывал Владислав Александрович. А многие из них появились именно благодаря ему, его инициативе, его авторитету. Третьяк был и продолжает оставаться примером для молодых поколений хоккеистов. Велик его вклад в успехи сборных, в том числе и в Олимпийскую победу. От души поздравляю Владислава Александровича с переизбранием на пост главы ФХР, надеюсь на продолжение долгого и плодотворного сотрудничества.

Напомним, что Третьяк был переизбран на пост президента ФХР по итогам отчетно-выборной конференции федерации. 65-летний руководитель был единственным кандидатом на этот пост. Новый срок рассчитан на четыре года.