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Вышли в полуфинал плей-офф: БК «Самара» обыграла МБА
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Вышли в полуфинал плей-офф: БК «Самара» обыграла МБА 

63.ru 38 минут назад
Фото: 63.ru
В субботу, 14 апреля, в четвертом матче четвертьфинальной серии встретились баскетболисты «Самары» и МБА. По итогам игры «Самара» вышла в полуфинал. Об этом сообщилд представитель команды.
В начале матча ситуация была неоднозначная. После двух сыгранных минут самарская команда уступала 2:3.
— Но здесь «взорвался» Алексей Зозулин: 6 очков за 16 секунд — и «Самара» уже впереди. Еще через две минуты москвичам уже потребовался тайм-аут: 11:3 в пользу гостей после прохода все того же Зозулина, — рассказали в БК «Самара».
После паузы пришло время ускориться как раз хозяевам: прошло каких-то три минуты — а они уже лидировали, 13:15. Вернул самарцам преимущество Александр Савенков, дважды смявший оппонентов в «краске». Потом он же отметился хорошим данком, а Алексей Голяхов попал издали — стартовую десятиминутку наша команда завершала при оптимистичных 26:18.
В самом начале второй Артем Яковенко довел разницу до 10 очков. Но затем москвичи вновь встрепенулись, набрали 6 очков подряд, подобравшись к «Самаре» практически вплотную — 28:24.
Их рывок удалось вовремя остановить: Артем Яковенко и Дмитрий Головин набрали очки из-под кольца, а Алексей Голяхов вновь точен издали. И хотя МБА не собиралась сдаваться, самарская команда к большому перерыву только увеличила свое преимущество — 53:39 после первой половины.
Третий период начался с лихих обоюдных атак. Самарцы, в составе которых неудержим был Артем Яковенко, оторвались было на 18 очков, но тут же позволили себе несколько ошибок — и москвичи с готовностью ими воспользовались, стремительно отыграв половину отставания.
Яковенко и Зозулин остановили их рывок, БК «Самара» вновь стала более-менее исправно набирать очки, но теперь уже убежать далеко вперед не получалось: разница составляла 8-10 очков. И на четвертую десятиминутку соперники выходили при счете 74:66 в пользу волжан.
И третий, и четвертый периоды проходили очень эмоционально. Игроки обеих команд бессчетное число раз становились на линию штрафных.
— В борьбе характеров самарцы не дрогнули. Максим Числов отборолся на чужом щите, а Алексей Голяхов и Дмитрий Головин отправили в цель по трехе — к середине заключительной четверти «Самара» снова чуть оторвалась — 86:72, — рассказали в БК «Самара».
Но от нервной концовки это команду не уберегло. За полторы минуты до конца основного времени разница составляла всего 6 очков — 90:8. Но остававшегося задела оказалось достаточно для итоговой победы.
93:85 — «Самара» побеждает, а МБА отправляется в отпуск.
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