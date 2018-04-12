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Не собрались: ростовские хоккеисты уступили в первом матче за «бронзу»
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Не собрались: ростовские хоккеисты уступили в первом матче за «бронзу» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
ХК «Ростов» встречался в Саранске с местной «Мордовией» в первом матче за третье место Кубка Федерации. Донские хоккеисты уступили со счетом 1-3. Ответная игра пройдет 15 апреля в Ростове.
Команды начали игру без разведки, на первых же минутах обменявшись опасными моментами. Отличный шанс открыть счет имел игрок «кондоров» Василий Мякинин, но не смог замкнуть отличную передачу Туника. Затем через две минуты сам Владислав мощно бросал от синей линии, но попал в штангу.
Принцип «не забиваешь ты — забивают тебе» сработал и на этот раз.
— Нападающий «Мордовии» Кирилл Абозин сумел подхватить шайбу и убежать с ней вдоль левого борта до ворот «Ростова». Оказавшись в опасной близости от владений Оселедеца, Абозин прострелил вдоль линии ворот, его передачу замкнул на противоположном углу Максим Субботин, — рассказали в пресс-службе ХК «Ростов».
В начале второго периода донские хоккеисты буквально насели на ворота соперника. Напор ростовчан воплотился в гол — автором шайбы стал Савва Селезнев. Однако через полторы минуты «Мордовия» вновь вышла вперед.
На третий период наших хоккеистов уже не хватило. Хозяева уверенно контролировали ход игры. Ростовчане за 40 секунд до конца матча заменили вратаря на шестого полевого игрока, но лишь получили третий гол в пустые ворота.
Ответная встреча между командами состоится 15 апреля в Ростове. Начало поединка запланировано на 13:00.
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