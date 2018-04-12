Лысаков — о Терезе Мэй: Не Тэтчер ты, не Тэтчер

Я поправлю эту новость: «на сообщения о якобы применении химоружия Башаром Асадом», потому, что ничего не доказано. А что касается британского премьер-министре, у нас есть один замечательный советский фильм, где героиня ныне ушедшей от нас Нонны Мордюковой , говорит своему собеседнику «Не орел ты, не орел!». Так вот, я бы перефразировал применительно к Терезе Мэй: не Тэтчер ты, не Тэтчер.

Топ-2: Английские самолеты на Кипре приготовились к удару по Сирии Вячеслав Лысаков: Самолёты ВВС Великобритании на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения авиаудара по Сирии. Об этом сообщает издание Times.

Тут вывод напрашивается только один: господа из Лондона плохо изучили послание президента Российской Федерации Федеральному собранию.

Топ-3: Более 560 гостиниц поймали на завышении цен Вячеслав Лысаков: Более 560 гостиниц поймали на завышении цен перед Чемпионатом мира по футболу-2018. Таковы данные Роспотребнадзора

У нас очень интересная страна. Что бы ни происходило, любые события на финансовом рынке, на нефтяном, на потребительском, на политической арене, цены только растут. Ни разу не видел, чтобы снижались.

Топ-4: Специалисты назвали самые доходные профессии в стране Вячеслав Лысаков: Специалисты назвали самые доходные профессии в стране. К ним относятся программисты, системные администраторы, внутренние аудиторы и менеджера по развитию бизнеса. Их зарплаты колеблются от 60 до 110 тысяч рублей.

Думаю, интересней поговорить не о самых доходных профессиях в стране, а о самых доходных должностях. А это, на мой взгляд, руководители госкорпораций и банков.

Топ-5: Дочь Ширака отдала одежду отца для помощи мигрантам Вячеслав Лысаков: Дочь бывшего президента Франции Жака Ширака отдала старые костюмы и свитера отца для помощи мигрантам.

Неслыханная щедрость, конечно. На самом деле, это достаточно интимный вопрос, так что, я бы оставил такую память об отце, это же близкий человек. Вещи, честно говоря, я бы не отдал, но, возможно отдал бы деньгами или купил новую одежду.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.