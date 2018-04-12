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Лубкович подерётся с Мэйфилдом: будет запасным игроком «Турнира восьмерых»
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Лубкович подерётся с Мэйфилдом: будет запасным игроком «Турнира восьмерых» 

Vringe.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
27 апреля проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Сергей Лубкович (7-0, 6 КО) из Костромы (РФ) встретится с 37-летним американцем Каримом Мэйфилдом (21-4, 11 КО), который проиграл четыре из семи последних боёв. Произойдёт это на ринге арены KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США), где в тот же вечер состоятся четвертьфинальные поединки «Турнира восьмерых». Фактически, 22-летний россиянин будет «запасным игроком» на случай, если кто-то из восьмерых спортсменов не сможет принять участие в турнире от Эвандера Холифилда и WBC. Напомним, прошлой осенью Лубкович бледно прошёл 40-летнего ветерана Виктора Плотникова, не проявив в этом конкретном противостоянии качеств по-настоящему перспективного боксёра.
Расписание пар самого турнира выглядит следующим образом: Феликс Диас (19-2, 9 КО) — Франсиско Сантана (26-6-1, 12 КО) Фредрик Лоусон (26-1, 21 КО) — Баишанбо Насийивула (13-1-1, 6 КО) Крис ван Херден (25-2-1, 12 КО) — Тимо Шварцкопф (18-1, 10 КО) Брэд Соломон (27-1, 9 КО) — Пэдди Галлахер (13-3, 8 КО) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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