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18-летняя олимпийская чемпионка Медведева призналась, кто подарил ей «помолвочное» кольцо
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18-летняя олимпийская чемпионка Медведева призналась, кто подарил ей «помолвочное» кольцо 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
Евгения продемонстрировала фолловерам кольцо с большим камнем, которое немедленно посчитали помолвочным. Пока Медведева не прояснила ситуацию, ее успели «выдать» за двоих ее друзей-фигуристов: канадца китайского происхождения Патрика Чана и японца Юдзуру Ханью. А роскошный подарок девушке сделали перед Олимпиадой-2018 мама и бабушка,
— поделилась Евгения Медведева в разговоре с изданием «7 Дней». Так что пока что фигуристка не спешит под венец — хотя, уверены, ее свадьба была бы не менее роскошной, чем у олимпийской чемпионки 2016 года по художественной гимнастике Маргариты Мамун!
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Фото:Instagram
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