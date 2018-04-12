18-летняя олимпийская чемпионка Медведева призналась, кто подарил ей «помолвочное» кольцо

Евгения продемонстрировала фолловерам кольцо с большим камнем, которое немедленно посчитали помолвочным. Пока Медведева не прояснила ситуацию, ее успели «выдать» за двоих ее друзей-фигуристов: канадца китайского происхождения Патрика Чана и японца Юдзуру Ханью. А роскошный подарок девушке сделали перед Олимпиадой-2018 мама и бабушка,

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Фото:Instagram