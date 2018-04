Это видео, снятое в приморском дворе, пересматривают по несколько раз

В социальной сети Instagram набирает популярность ролик, снятый во дворе жилого дома в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.

Видео опубликовал у себя на странице блогер Марк Чернослив . В ролике молодой человек заводит мотоцикл, газует, проезжает несколько метров и падает. «Дурак», — говорит женский голос за кадром.

Видео набрало больше 45 тысяч просмотров, ролик активно комментируют подписчики соцсети, которые пишут, что пересматривают его по несколько раз. По словам пользователей, не исключено, что это видео станет настолько вирусным, что попадет к популярному обзорщику.

«Надо мониторить, вдруг это будет второй ролик, который попадет в +100500. Это будет как «неожиданно и приятнооо», — пишут юзеры.

