В матче 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимает менхенгладбахскую «Боруссию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Бавария
Боруссия М Ульрайх Свен • Киммих Джошуа • Зюле Никлас • Хуммельс Матс • Алаба Давид • Руди Себастьян • Тьяго Алькантара • Толиссо Корентин • Мюллер Томас • Бернат Хуан • Вагнер Сандро
Запасные: Рафинья Марсио • Рибери Франк • Штарке Том • Роббен Арьен • Мартинес Хави • Левандовски Роберт • Родригес Хамес
Зоммер Ян • Эльведи Нико • Гинтер Маттиас • Вестергор Янник • Вендт Оскар • Хофманн Йонас • Крамер Кристоф • Закария Денис • Азар Торган • Дрмич Йосип • Раффаэл де Араужо
Запасные: Янчке Тони • Зиппель Тобиас • Стробл Тобиас • Грифо Винченцо • Флориан Майер • Бенеш Ласло • Кюисанс Микаэль
14 апреля. Стадион «Аллианц Арена» (Мюнхен).
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