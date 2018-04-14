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«Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимает менхенгладбахскую «Боруссию».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Бавария
Боруссия М  Ульрайх СвенКиммих Джошуа • Зюле Никлас • Хуммельс Матс • Алаба Давид • Руди Себастьян • Тьяго Алькантара • Толиссо Корентин • Мюллер ТомасБернат Хуан • Вагнер Сандро
Запасные: Рафинья Марсио • Рибери ФранкШтарке Том • Роббен Арьен • Мартинес ХавиЛевандовски Роберт • Родригес Хамес
Зоммер Ян • Эльведи Нико • Гинтер МаттиасВестергор ЯнникВендт Оскар • Хофманн Йонас • Крамер Кристоф • Закария Денис • Азар Торган • Дрмич Йосип • Раффаэл де Араужо
Запасные: Янчке Тони • Зиппель ТобиасСтробл ТобиасГрифо ВинченцоФлориан МайерБенеш Ласло • Кюисанс Микаэль
14 апреля. Стадион «Аллианц Арена» (Мюнхен).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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